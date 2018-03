Sean Penn confiesa que ya no está "enamorado" de la interpretación

Europa Press

Madrid

Desde el año 2015 -con el estreno de Caza al asesino- no ha protagonizado una película. Por si fuera poco, ahora se ha destapado como escritor lanzando al mercado su primera novela. Visto lo visto, parece que la carrera como actor del tres veces ganador de un Oscar Sean Penn ha quedado en un segundo plano. Él, al menos, asegura que su ilusión por interpretar personajes ya se ha desvanecido.

Penn habló sobre su pasión por la actuación durante una entrevista en CBS Sunday Morning con Tracy Smith, emitida este fin de semana. "Creo que ha sido muy verdadera durante algún tiempo. Puede ser genial como ejercicio cuando trabajas con buenos actores, buenos directores o un buen guion, pero ¿Creo realmente de que tiene un valor duradero? Tal vez, podría plantear esa discusión intelectualmente. Pero no tengo el lado visceral, ya no estoy enamorado de eso".

La entrevista tuvo lugar con motivo del lanzamiento de su primera novela, Bob Honey Who Just Do Stuff. Esta es la historia de un vendedor de fosas sépticas, una persona aparentemente común que de pronto se revela como un asesino que va matando gente a golpe de maza. Entre sus actos fuera de orden, Honey envía una carta que contiene una amenaza velada a un presidente ficticio, personaje que se parece mucho a Donald Trump.

"Saben, algunas personas obtendrán este libro y algunas personas no lo comprarán", explicó al respecto de las suspicacias que pueda crear su obra literaria. "Algunas personas creo que realmente lo disfrutarán y otros lo detestarán. Y eso es realmente lo que me gustaría decir sobre mí mismo, ¿sabes?", zanjó el protagonista de cintas como Mystic River y Yo soy Sam.

Aun con todo, queda claro que la carrera actoral de Sean Penn no ha tocado a su fin. Nada más lejos, está previsto que este año estrene The Professor and the Madman, un drama dirigido por Farhad Safinia en el que dará vida al cirujano militar William Chester Minor. El Dr. Chester Minor fue uno de los mayores contribuyentes al Oxford English Dictionary.