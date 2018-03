Nathalie Hazim, a galardón internacional

Santo Domingo

Nathalie Hazim parte a Nueva York para asistir a la ceremonia de entrega de los Independent Music Awards, donde ha sido nominada en tres categorías por su producción “Te cuento”.

La cantautora está postulada en “Pop EP” que incluye además los ep de la música contemporánea; “World EP” y “Music Producer” que reconoce el trabajo realizado por Kiko Cibrián el productor de su segunda placa discográfica.

Los Independent Music Awards reconocen el trabajo de los artistas independientes, tanto emergentes como ya establecidos, premiándoles en varias categorías que engloban ep, canciones, video, productores, fotografías y diseño de empaques.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en el icónico Lincoln Center of the Performing Arts de la ciudad de New York, donde se esperan los nominados y jueces que valoran los trabajos sometidos en todo el mundo.

Hazim es la única dominicana que compite en estos galardones, lo que supone otro paso en su carrera, con la cual se abre paso en distintos mercados a partir del lanzamiento de su producción “Te cuento”.

Nathalie cuenta además con tres nominaciones a los premios Video Clip Awards por su tema “Te cuento”.