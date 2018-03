Sergio Vargas responde a comentarios de Andrés L. Mateo

Pachico Tejada

Santo Domingo



El cantante Sergio Vargas ha aprovechado los micrófonos del programa "Pégate y gana con El Pachá" para responderle al escritor Andrés L. Mateo los comentarios que sobre que se le otorgara el Gran Soberano.

El autor de "La otra Penélope" usó su cuenta de Facebook para decir que el hecho de que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le diera al intérprete de "Vete y dile" su máximo galardón es una muestra de la miseria moral y material que vive la sociedad dominicana. "Es defensor absoluto del régimen de impunidad, y su arrogancia lo ha llevado a creerse que está por encima del bien y del mal. Ése "Soberano" debería avergonzarnos, porque por muy "artista" que sea su "grandeza" no le autoriza a desplegar una apología de la corrupción, en un país mil veces pateado por los corruptos", expresó Mateo.

Es por esto que Vargas interrumpió su actuación en el espacio que se transmite los sábados a través de Color Visión, canal 9, para decir que hacer juicios de valor es un pecado, y que él (Mateo) no lo conoce. Recordó además que esta es la segunda vez que el también catedrático universitario lo critica. La primera fue en 2014, cuando dijo que Vargas había expresado que el fin justificaba los medios y que "todo el que pueda buscarse sus cuartos en esta sociedad, que los busque". "Usted se equivocó conmigo, se buscó una vaina con la persona menos indicada, con Sergio Vargas", dijo el artista, y que Mateo no es impoluto, usted no es dueño de la palabra en la República Dominicana.

Otro que defendió a Sergio Vargas de los comentarios de Mateo fue Luis Medrano. El empresario artístico expresó en sus redes sociales que Andrés L. Mateo mantiene una persecución a todo lo que esté de lado del PLD o del gobierno y que en sus palabras hay "odio, rencor y envidia". "Los compromisos sociales de Sergio Vargas no son palabras como las de el sr. Mateo, que se vende como un posible defensor de la ética. Lo de Sergio son hechos que están a vista de este país que lo ha visto crecer y expresarse", escribió Medrano, entre muchas otras cosas.