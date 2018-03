Milly, Maridalia y Fefita: Las divas de la música dominicana

Marcelle Flores

Región Este

Cuando hablamos de artistas de renombre, de trayectoria, con talento, con personalidad y mil cosas más, nos llegan a la mente muchos dominicanos valiosos que han puesto nuestra bandera en alto, pero cuando hablamos de las divas de la música en nuestro país, solo tres personas nos llegan a la mente.

Milly Quezada, la Reina del Merengue; Maridalia Hernández, la mejor voz del país; y no muy detrás, Fefita La Grande, ícono de nuestra música típica.

Mujeres que se han abierto camino en un mundo dominado por hombres, y lo han hecho no solo en base a su maravilloso talento, sino a su esfuerzo. Este 31 de marzo, estas tres mega estrellas dominicanas, estarán en el Anfiteatro de Blue Mall Punta Cana, no solo para deleitarnos con sus voces y carisma, sino también, para compartir con un público que está habido de buenos conciertos, llenos de calidad.

Con ellas, estarán también los grandes del humor de nuestro país, Boruga, Cuquín y Jochy Santos, pero definitivamente, y no para menospreciar los caballeros, las damas se robarán el show esa noche.

Fefita La Grande

Cuando hablamos de merengue típico dominicano, merengue de verdad, verdad, no podemos dejar de mencionar a esta mujer que por años ha venido trabajando arduamente, para colocar este género, no solo en la palestra pública, sino también en el gusto de la gente. Una mujer enérgica, talentosa, carismática, excéntrica, pero sobre todo, muy genuina y llena de valor, para abrirse camino en un ámbito artístico que era liderado por los hombres. Fefita La Grande es conocida mundialmente y gracias a ella, nuestro país es reconocido en playas extranjeras.

Zona Este: ¿De dónde saca las fuerzas Fefita para mantenerse en el gusto popular todos estos años? Fefita: Bueno, soy una mujer muy positiva, creo mucho en Dios, siempre trato de estar alegre y mi público me llena de fortaleza para continuar. Mi acordeón me da energía y es parte esencial de mí, y aunque soy una mujer de edad un poco avanzada, me siento llena de vida y trato de dar vida para atrás.

Z.E.: ¿Qué le falta por hacer a la Vieja Fefa? Fefita: Lo único que yo siento que me falta es mucha salud, para seguir alegrando al mundo con mi talento y mi música, pero creo que después de haber trabajado en siete películas, ahora me gustaría hacer una novela y hasta el nombre le tengo “Pobre de día, rica de noche”.

Z.E.: La popular rapera Cardi B ha dicho públicamente que desea hacer una colaboración con usted... ¿aceptaría? Fefita: Así es, Cardi B hizo esa propuesta por sus redes sociales, de que grabáramos mi popular merengue “Vamo hablar inglés”, y yo con mucho gusto lo haría y agradezco esta petición y sí ese es su sueño, yo la complaceré. O sea que ya saben lo que viene por ahí.

Z.E.: ¿Cómo se define como mujer y artista? Fefita: Como ser humano puedo decir que hasta ahora soy una mujer agradecida de Dios, por mi salud, que siempre me da y por mi bella familia.

Mis hijos que amo con mi alma, y aunque tengo mis defectos, como todo el mundo, puedo decir que soy una mujer humilde y aterrizada.

Como artista, también agradezco a Dios por todo lo que ha puesto y quitado de mi camino, me siento muy orgullosa de eso. Agradecida de mi público que durante todos estos años siguen prefiriendo a la Vieja Fefa y me quieren, me respetan y me valoran, esto es lo más grande para un artista, esa valoración del público. También agradecida de mis compañeros de acordeón, que para ellos soy lo máximo, pero es al contrario, para mí ellos son lo máximo. Dios me los proteja siempre.

Z.E.: ¿Qué consejo le da a las mujeres que desean incursionar en este mundo? Fefita: Que trabajen mucho, que se esfuercen, que le pongan amor a lo que quieren hacer, pero sobre todo, que sean honestas y se den a respetar.

Maridalia Hernández

Nadie puede escucharla y no enamorarse de su maravillosa voz, catalogada como la mejor del país, y no es para menos. Aparte de su talento, es una mujer fuerte que ha pasado muchas pruebas para poder seguir brindando su don a ese público que la clama cada vez más.

Zona Este: ¿Qué opina de los talentos femeninos que están acaparando los primeros lugares? Maridalia Hernández: Hablar de “ocupar primeros lugares” es hablar de una industria de la música que no existe en nuestro país. Sin embargo, siguen emergiendo nuevas y talentosas figuras del canto en los diferentes estilos musicales.

Z.E.: ¿Qué sientes cuando la catalogan como la mejor voz del país? M.H.: Siento un profundo agradecimiento por tan alta distinción de mi público y un gran compromiso en seguir brindando lo mejor de mí.

Z.E.: ¿Cómo se define como mujer y como artista? M.H.: Una persona muy sencilla, mas no simple.

Z.E.: ¿Cómo se prepara a la hora de subir al escenario? M.H.: Para mí, lo fundamental es sentirme segura, en paz y fluyendo en armonía con todo mi equipo.

Z.E.: ¿Haría Maridalia Hernández, un regueton? M.H.: ¿Por qué no?

Milly Quezada

El que es dominicano de verdad, no necesita que introduzcan a la Reina del Merengue. Una de las artistas más galardonadas a nivel internacional, por su música y su maravilloso talento, poniendo en alto no solo el nombre de su amada Quisqueya, sino también el de la mujer dominicana. Una mujer fajadora, llena de virtudes y de un talento incomparable que emanan cada vez que sube a un escenario y se adueña de él.

Zona Este: ¿Qué opina de los talentos femeninos que están ahora mismo acaparando los primeros puestos? Milly Quezada: Las merengueras están haciendo un papel excelente que hay que apoyar porque esto es un trabajo muy fuerte, sacrificando su familia; para el hombre es más fácil. Para mí, todas son Reinas.

Z.E.: ¿Cómo se define como mujer y artista? M.Q.: Como mujer muy feliz y plena, disfrutando de mis nietos y mis hijos, igualmente disfrutando de una gran familia. Y como artista muy contenta con todo lo que me está pasando. Ya grabando mi producción No. 34 que saldrá en este año Dios mediante con duetos estelares. La verdad es que no me puedo quejar.

Z.E.: A la hora de salir a un escenario, ¿cómo se prepara? M.Q.: Luego de ensayar y el embellecimiento de rigor para un público que merece ver a sus artistas cada vez mejor, encomiendo todo mi talento y el de los que me acompañan, siempre poniendo a Dios por delante porque de él vienen todas mis bendiciones.