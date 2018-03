Mariela Viñas: ‘‘creo que si te trabajas mucho, dejas de ser Auténtica’’

Venez Gafer

Santo Domingo

‘‘Y el que ama lo que hace está, benditamente condenado al éxito’’... Decía el cantautor argentino Facundo Cabral. A Mariela la sitúo justo en ese renglón, en el de las personas que no solo aman lo que hacen, sino que lo disfruta y lo comparte con el mundo. No pasó mucho tiempo durante la sesión de fotos, para descubrir que goza de un espíritu sensible, apasionado y activo. De que ‘‘arde’’ por el arte en todas sus expresiones, y que eso lo fusiona con una de las artes más complejas, pero más sublim e: el de ser madre.

OH!MAGAZINE: TE DICEN MARU, ¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ EL APODO? Y ¿CON CUÁL LA GENTE TE RECONOCE MÁS?

MARU: Mis hermanas me pusieron tantos apodos de chiquita. Soy la menor de cuatro y entre los sobrenombres que me ponían estaban: “Marumpula” y “Marola”... Al final se me quedó la mezcla abreviada de todos: Maru. Ahora, ¿con cuál la gente me llama o me reconoce más? Creo que Maru se impone, solo mis padres y quien está molesto conmigo, me dice Mariela. Mis hermanas aún me dicen esos terribles apodos que te mencioné arriba.

OH!MAGAZINE: ¿TU ALMA DE ARTISTA UN COMIENZO?

MARU: Tal vez desde vidas pasadas, pero seguro de linaje familiar, el arte es un común denominador, por ambas partes: mi madre pintora, mi padre muy sensible a todas sus formas, tíos músicos, una hermana cantante y otra artista de pastelería creativa.

OH!MAGAZINE: ARDES CON TODO LO QUE TENGA QUE VER CON EL ARTE: BAILE, CANTO, ETC. ¿CON CUÁL DE ESAS FACETAS VIBRAS MÁS?

MARU: Es como cuando me preguntan a cuál de mis hijos quiero más (risas). Cantar y bailar son expresiones que me hacen conectar con mi entorno y conmigo de un modo espiritual. Cuando canto o bailo, no importa dónde lo haga; en mi estudio, en solitud o en un escenario, la sensación es la misma: ¡única y maravillosa! Miles de ideas disueltas por la mente que se unen todas en un mismo momento. Sentir eso, es una de las cosas más bellas que hay en el mundo, es cuando me siento más completa y segura.

OH!MAGAZINE: MIENTRAS ESTABAS ARRIBA EN EL ARO/POLE DURANTE LA SESIÓN DE FOTOS, PERCIBIMOS UNA PERSONA QUE VIVE LO QUE HACE...Y SI TE VIERAS SIN ESOS ROLES, ¿SERÍAS FELIZ AÚN SIN ELLOS?

MARU: En algunos momentos de mi vida, me he visto en la situación de tener que alejarme de todo lo que hago hoy por lesiones físicas y una que otra confusión vocacional infundada por la sociedad. Viví batallas diarias contra mí; frustración, descontrol, rabia, tristeza, conformismo y, aprendí que esos sentimientos de insatisfacción se pueden disolver, me hice consciente de que mi felicidad no debe depender solo de ese aspecto de mi vida. Probablemente si me viera sin estos roles, sería feliz de cualquier modo, cada quien tiene múltiples posibilidades para lograr su bienestar.

OH!MAGAZINE: OTRA CUALIDAD QUE DEMOSTRASTE AL FOTOGRAFIARTE, FUE SER PERSEVERANTE, AL LOGRAR ESAS POSES QUE SE VEN FÁCIL, PERO QUE REALMENTE NO LO SON.

MARU: Es una de las cosas nuevas que me han enseñado estas disciplinas de mí. A aprovecharla, como a controlarla, esa persistencia se puede volver en contra de nosotros si la dejamos desatendida, cuando se mezcla con el ego es un arma letal. Pero sí, la mayoría de las veces es el modo en cómo lograrás lo que te propones.

OH!MAGAZINE: SER MADRE ES UNA BENDICIÓN. ¿CÓMO CAMBIÓ EL MUNDO DE MARU AL SER LA PROGENITORA DE NICOLE DE 19 AÑOS , DIEGO DE 16 AÑOS Y MÁXIMO DE 12 AÑOS?

MARU: Tuve a mi primogénita a muy temprana edad, tengo justamente la mitad de mi vida con ella. ¿El cambio? ¡Intenso! Desde el primer día que supe que estaba en mi vientre, me llenó de un amor indescriptible, y a medida que fuimos creciendo y llegaron mis otros dos tesoros, me di cuenta que ser madre de ellos tres es un privilegio para mí, es una de mis misiones más hermosas en esta vida. Sé que serán grandes cada uno en sus propias misiones, y espero que Dios me siga dando todas las herramientas día a día, para que así sean: mensajeros de luz para todo el que les rodee.

OH!MAGAZINE: MUJER MULTIDIMENSIONAL... ¡ESA ERES TÚ! ¿CÓMO LO LOGRAS?

MARU: Siempre se ha dado muy orgánico. Nunca he sentido trabas mayores, de pequeñitos eran muy tranquilos y era fácil llevarlos conmigo a ensayos, actividades o dejarlos con mami o alguna de mis hermanas.

OH!MAGAZINE: SIENDO MADRE DE TRES, ¿NUNCA TE DIO TEMOR LA ‘‘ERRADA PERCEPCIÓN’’ DE QUE EL ARTE NO DA SUFIECIENTES RECURSOS PARA SUBSISTIR?

MARU: Nunca me faltaron los “consejos” de que no viviría del arte, que debía cambiar mis anhelos de ser artista, por mis niños y buscar empleo de “9 a 5”. Les juro que lo intenté, muchas veces, y siempre era como morir en vida, hoy en día puedo decir que vivo del arte, todo lo que hago lo hago con arte, trabajo como entrenadora personal, soy madre soltera y ama de casa; friego, cocino, limpio, y a eso le pongo arte. Hasta para llamarles a la atención a mis hijos, le pongo drama (risas).

OH!MAGAZINE: ¿A ELLOS LES GUSTA LO QUE HACES?

MARU: Mis hijos han crecido viéndome luchar para vivir mis sueños, y creo que eso les ha enseñado a ser más seguros para lograr los suyos. Ellos me empujan siempre a dar lo mejor, son mis mejores críticos y son los primeros que me dicen que no me ven de otra forma que no sea, bailando o cantando.

OH!MAGAZINE: LO QUE HACES PERTENECE A UN TIPO DE FITNESS ALTERNATIVO. ¿QUÉ SIENTES CUANDO ESTÁS EN EL ARO O POLE?

MARU: Cuando practico sola, lo comparo con una meditación, es un momento donde estoy en el “aquí y ahora”, me ponen a prueba de muchas formas y siempre aprendo algo nuevo sobre mi cuerpo y mis emociones. Lo que más me gusta es cuando logro algo digno de compartir, aunque no siempre sea algo bonito o perfecto, me gusta mostrar el proceso y la realidad, soy un ser humano promedio y puedo hacer cosas maravillosas dentro de mis condiciones, eso me hace sentir productiva, y sé que compartirlo con los demás puede servir de motivación para alguien ahí afuera.

OH!MAGAZINE: SEGÚN LO QUE TE HAN PROPORCIONADO ESAS DISCIPLINAS: ¿LO RECOMIENDAS?

MARU: Siempre digo que todo el mundo debe, aunque sea alguna vez, probar una de estas disciplinas. Si conectas, se convierte en un estilo de vida muy favorable para ti, te empiezas a hacer consciente de tus capacidades físicas, de las mil y una forma en cómo se puede mover tu cuerpo y la satisfacción de lograr cosas progresivamente; esas minivictorias se convierten en tu motivación para acercarte más a los buenos hábitos. He descubierto que en estas disciplinas no solo aprendes o enseñas, ejercicios, poses, transiciones o coreografías, aprendes sobre el control de tus emociones ante el dolor o el miedo, aprendes de perseverancia hasta lograr lo que quieres y también de cuándo debes parar y descansar por tu salud y no hacerle caso al ego. Son disciplinas que ofrecen mejoras, tanto en tu salud física como en tu salud emocional, mis clases y prácticas siempre se desarrollan de ese modo.

OH!MAGAZINE: ¿DE QUÉ MANERA COMIENZA Y TERMINA TU DÍA?

MARU: No importa lo caótico que se vuelvan en el desarrollo del día, siempre trato de que inicie y termine en paz y agradecimiento.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ COMIDA TE GUSTA?

MARU: Me gusta casi todo, trato de comer alimentos que me edifiquen, es tan delicado y lo tomamos tan a la ligera, lo que llevas a la boca puede ser salvación o el asesino silente más cruel.

OH!MAGAZINE: ADEMÁS DE ESAS DISCIPLINAS, PRACTICAS YOGA. ALGUNOS LO HACEN POR LOGRAR RESULTADOS FÍSICOS Y OTROS POR LA CONEXIÓN ESPIRITUAL. ¿QUÉ ENFOQUE LE DAS?

MARU: Para mí yoga es, YOGA, su significado literal está muy claro para mí, (en sanscrito significa unión), esto lo confirmo no porque lo leí o me lo enseñaron en mis primeras sesiones, sino porque de ese modo lo he experimentado siempre. Para mí el objetivo del YOGA es unir las tres fuerzas del ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Es experimentar, aprender y aplicar, es conectar con el ser infinito que llevamos dentro. Mis clases y entrenamientos, sin importar qué sea, siempre inician, se desarrollan y terminan similar a una sesión de yoga.

OH!MAGAZINE: TU VOZ ES UN DON Y HASTA UNA FUENTE DE INGRESOS. ¿TE EMOCIONA SER VOZ COMERCIAL?

MARU: Sí, es un extra que me encanta hacer, he tenido el honor de ser voz hablada y cantada para comerciales y recién fui elegida como la voz de central telefónica de una prestigiosa empresa.

OH!MAGAZINE: HAY UNA TENDENCIA A UTILIZAR EL INSTAGRAM MERAMENTE QUE PARA‘’EXHIBIR UN ESTILO DE VIDA’’ Y SE VA CREANDO UN MUNDO FALSO QUE SOLO ES REAL EN LAS REDES, ALEJADO DE EDIFICAR Y EDUCAR. ¿QUÉ OPINAS AL RESPECTO?

MARU: Sostengo que si promueves el bien, aunque tú no lo practiques como dices, en algún punto eso es positivo, ya sea porque puedes motivar a alguien ahí fuera y eso mismo puede motivarte a ti a vivir tu vida real, cada vez más cerca de lo que muestras en las redes. No deja de ser una falacia, pero eso puede generar más cosas positivas que negativas. Prefiero encontrar una mentirilla piadosa en un post positivo y bonito, que una provocación sin sentido.

OH!MAGAZINE: AL VER TU INSTAGRAM, ME DOY CUENTA DE QUE ERES MUY ESPIRITUAL, AMANTE A LA NATURALEZA... ¿DÓNDE VES A DIOS Y CÓMO TE CONECTAS CON ESA ENERGÍA UNIVERSAL?

MARU: La palabra sería “TODO”. Me conecto con esa energía cuando agradezco todas las circunstancias, siento a Dios obrando en mí a cada instante y en todas partes, no solo en esa naturaleza romántica, verde, bella y clara, estoy muy consciente de que Dios también se manifiesta en el caos, en mis momentos tristes y en el dolor. Mi Dios es el amor y paz.

OH!MAGAZINE: A PROPÓSITO QUE HABLAS DEL AMOR...¿QUÉ ES PARA TI Y DE QUÉ MANERA LO PRACTICAS?

MARU: El amor es el hipotálamo haciendo de las suyas; oxitocina, serotonina, un montón de hormonas que activan sensaciones biológicas y reacciones químicas, que vienen y van. Es ciencia. ¡Es real! Pero también veo otra forma de amor, y esa se determina con el tiempo. Cuando toda esa explosión merma, ese amor del que hablas, más que decirlo o sentirlo se practica, es acción día a día; para mí es ceder, tomarte el tiempo de observar al otro, de estar, de analizar sus conductas antes de reclamarle, amor es dar libertad, es cuidar aún existan diferencias, es perdonar... Mi amor es mi familia.

OH!MAGAZINE: ERES UN SER LIBRE Y AUTÉNTICO Y EN BASE A ESAS CUALIDADES QUE REFLEJAS: ¿CÓMO LOGRAS SER ORIGINAL?

MARU: Yo creo que si “te trabajas” mucho, dejas de ser auténtica.

OH!MAGAZINE: ¿TE PREOCUPA EL QUÉ DIRÁN?

MARU: Me gusta analizar el “qué dirán” antes de hacer, principalmente hay que entender que hay millones de cabezas y cada una es un mundo, no podemos complacer a todos. Estoy consciente de que puedo ofender a alguien con algo que para mí no es ofensivo, eso no lo puedo controlar, pero me gusta evaluar las consecuencias de mis expresiones, mi objetivo no es ofender, ni hacer daño, por eso es importante para mí qué mensaje voy a transmitir, provocar con sentido. Poner a un lado el qué dirán, es un tema complejo. Tampoco me quita el sueño.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ PLANES ESTÁN EN LA AGENDA DE MARU PARA ESTA SEMANA SANTA 2018?

MARU: Pasarlo en familia. Me encanta quedarme en la cuidad, evado por completo las playas, pero de salir siempre opto por ir al campito de la familia, allí encuentro mucha paz.

OH!MAGAZINE: TU COMO VOCALISTA DE UNA DE LAS AGRUPACIONES QUE DESTACÓ EN UNA TEMPORADA EL ROCK DOMINICANO, Y A SABIENDAS QUE NO ES UN SECRETO QUE NO ES UN GÉNERO MUY CONSUMIDO POR EL GUSTO POPULAR, ¿CREES EN SU RESURGIMIENTO? Y ¿CÓMO VAN A MANEJAR ESA REALIDAD PARA TENER DE NUEVO EL ENGAGEMENT CON EL PÚBLICO?

MARU: Es un género super fuerte, con historia y de gran contenido cultural y, a pesar de no ser consumido de manera masiva por el dominicano (por ende, tampoco es apetitoso para las marcas), se mantiene vivo. Hemos recurrido a fusionarlo con matices criollos y de ahí han surgido propuestas muy interesantes.

OH!MAGAZINE: DESPUÉS DE CINCO AÑOS DE RECESO, ‘‘CEROBIT’’ VUELVE PARA SUS SEGUIDORES... ¿QUÉ SIENTES CON EL REENCUENTRO?

MARU: A raíz de la partida de mi padre, me surgió ese llamado a volver a cantar, a papi le encantaba, cuando me sentí más fuerte llamé a Tomás Álvarez y de una vez reunimos a los demás, cuando nos juntamos a ensayar fue como si no hubiese pasado el tiempo, mismo amor, mismas energías, esto pinta muy bien. Cinco años fuera de las tarimas, aunque el deseo de volver a tocar y componer siempre estuvo latente, la decepción era mayor, francamente los ‘‘venues’’ para tocar fueron prefiriendo cada vez más las bandas de covers y, cada vez menos presupuesto. La verdad es que todo sigue igual, pero esta vez la necesidad de juntarnos a tocar es mayor y decidimos volver a intentarlo, valorándonos más y trabajando para seguir logrando buena música, esperando que así los medios también lo hagan.

Estaremos presentándonos en diferentes lugares de la ciudad, la primera fecha confirmada es el 6 de abril en RUTA 23.