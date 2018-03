"¡Lo hicimos!": Alberto Zayas a los que dudaron de él como productor del Soberano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Alberto Zayas anda que no cabe en la ropa, aunque con la humildad que lo caracteriza. Y no es para menos, el productor de los Premios Soberano 2018 pasó con altas notas su reto de dirigir la gala artística y los elogios no paran de llegar.

Zayas se impuso en medio de muchas dudas y comentarios adversos por su alegada inexperiencia para grandes espectáculos y el poco tiempo que tenía para el montaje.

Como respuesta a quienes dudaron de su capacidad para producir la premiación, dice que precisamente esa negatividad se convirtió en fuente de inspiradora para que todo saliera tal como se planificó en la pasada edición de los galordones que entregan la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana,

“Lo hicimos y fue entre todos, incluyendo a quienes dudaron, ellos sin saberlo nos inspiraron, nos mantuvieron alertas, nos hicieron dar la milla extra, nos motivaron a luchar en cada minuto por llevar una entrega de premios que no tiene nada que envidiarle a otras realizada en mercados más grandes”, manifestó Zayas.

El productor alabó a su equipo de trabajo: "Y cuando hablo en plural, además de a todos los grandes profesionales que me acompañaron, me refiero a quienes realmente exigía un Premio Soberano que regresará a su esplendor, a lo actual, a lo moderno".

Según Zayas, “lo hicimos, y lo hicimos con fe, con humildad, con compromiso social. Lo hicimos, y lo hicimos juntos. Delante y detrás de escenario una nueva generación que pedía a gritos una oportunidad. Lo hicimos, y lo hicimos con esos veteranos que aún les queda mucho por dar y aportar”.

Al final reiteró que “lo hicimos y lo volveríamos a hacer mil veces si es la voluntad de Dios. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación definitivamente valió la pena. Felicidades, ¡Lo hicimos!"