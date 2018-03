La comedia en el Soberano

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Este año Premios Soberano incluyó una nueva categoría en el renglón de cine, algo que debería verse como un avance dentro de este apartado, dado que la producción de películas en nuestro país aumenta día a día. Pero no. Esto más que un adelanto a nosotros nos parece una falta de respeto al género humorístico, ya que según esto, las mismas no pueden competir con los dramas. Algo más bien ingenuo, ya que en la mayoría de películas “serias” los temas son tratados con ñoñería, mientras que muchas comedias han estado por encima en cuanto a calidad artística. Una categoría que sí haría falta en este premio, que pese a que sí existe en el Iris, un galardón exclusivamente dedicado al cine local, no tiene la exposición del que organiza Acroarte, es el documental. La trascendencia que han tenido películas de este género como “Jeffrey”, de Yanullys Pérez, “Caribbean Fantasy”, de Johanné Méndez Terrero, “Blanco”, de Melvin Durán o “El sitio de los sitios”, de Natalia Cabral y Oriol Estrada, muestran que en este tipo de filme tiene una buena representación en nuestra filmografía. Pero eso no es lo que opinan en la entidad que agrupa a los cronistas de arte y pareciera que se incluye esta categoría para premiar a las películas que, aunque realmente son las que más gente llevan al cine (sobre todo las de Roberto Ángel Salcedo), están por debajo como obra artística que los mencionados documentales. Ni han obtenido los reconocimientos que éstos han conseguido en festivales internacionales. Y de hecho, la comedia es el género que menos se está llevando a las pantallas locales aunque la percepción general opine lo contrario. Lo que sí hacen es más bulla, nada más.