Juan Carlos Pichardo sale a Taiwán a buscar cenizas de su padre

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Juan Carlos Pichardo salió a un viaje de tristeza, quizás el más difícil de su vida porque “debo tener el valor de ir a buscar las cenizas de mi padre”, que murió en Taiwán, el pasado martes 13 de marzo.

“Hoy salgo de viaje a Taiwan, quizá el viaje más difícil de mi vida... pues hoy debo tener el valor de ir a buscar las cenizas de mi padre, pero Dios siempre le da el valor a sus hijos para aceptar su voluntad”, escribió en sus redes Juan Carlos antes de abordar el avión.

Luego agregó: “Sé que de este viaje saldrá una gran experiencia y mucho tiempo para reflexionar, gracias a Dios todo el amor que siento por mi padre se lo di en vida”.

También envió un mensaje a sus lectores: “A ti que estás leyendo, hoy solo quiero que pienses en que no hay nada que puedas hacer cuando ya no lo tengas en este mundo, dale siempre el cariño que quisieras darle si no lo tuvieras, y te sentirás tan satisfecho como yo en este momento”.

El veterano humorista Juan Carlos Pichardo murió a la edad de 62 años tras perder la batalla contra una enfermedad llamada pénfigo, con la cual venía luchando hace casi tres años.

A pesar de haber trascendido en el humor dominicano y permanecer casi 30 años en la escena, como parte shows y de elencos tan exitosos como "Tele-relajo" y "Teleloquera", se ausentó de manera inesperada para luego saberse que se fue una década a vivir en Taiwán, donde reencontró el amor y le sorprendió la muerte.