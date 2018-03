La Para del Soberano

Enrique Medina

Santo Domingo

El artista urbano Mozart la Para ya conquistó su sexto Soberano del Pueblo y con esta distinción también se llevó a casa la presea de Artista Urbano del Año que otorgó la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en los recientes Premios Soberano en el Teatro Nacional.

Sin embargo, no todo es color de rosa. A raíz de este logro, “el dolor del género” (como le llaman sus seguidores) ha recibido muchas críticas por parte de algunos medios, cronistas y personas involucradas en el arte y el espectáculo que entienden ese Soberano era para Don Miguelo o El Lápiz.

Algunos argumentan que el intérprete de “Fiesta y vación” o “Primero que Kanye” no trabajó durante el 2017 para merecer la estatuilla.

Frente a estos comentarios Mozart La Para, en una entrevista con LISTÍN DIARIO, dejó saber su parecer ante esta situación, diciendo que no entiende por qué le reprochan el coronar el premio si quienes eligen los ganadores son los cronistas, y en la nueva modalidad de votos de Acroarte el público tiene apenas 10% en las escogencias. “Para mí fue toda una sorpresa ganar como artista urbano del año, porque los cincos nominados trabajamos y no sabíamos quién iba a ganar... He visto muchas críticas, pero para esas críticas yo siempre tengo una respuesta, ej: El Soberano del Pueblo; me dicen que por qué no dejo que gane otra gente, pero eso lo elije el pueblo no yo. Entonces el de Urbano del Año me dicen que no lo merecía, pero fueron los cronistas que votaron por mí; entonces no entiendo cuál es el problema, no entiendo cómo algunos cronistas critican mi triunfo si ellos tienen en sus manos la responsabilidad del gremio”, expresó el artista.

Música

Como desarrollo de su carrera, Mozart tiene en carpeta el lanzamiento de su álbum para este año, pero hasta que llegue ese momento continuará lanzado al mercado algunos sencillos y así mantener su fama dentro de los favoritos.

Desde hoy viernes el exponente se encuentra en territorio norteamericano, concluyendo algunos compromisos de presentaciones para luego regresar al país y estrenar su tema de verano.

Actitud y liderazgo

Sin temor. Para nadie es un secreto que Erickson Fernández, nombre de pila del intérprete urbano, en algún momento ha tenido rivalidad con algunos exponentes, pero aún así este siempre busca la forma de cómo coloborar con ellos en favor del género urbano local, aunque a veces tenga que llamar a la atención a algunos de ellos porque hagan algo mal. “Soy muy chévere pero cuando tengo que decir algo lo digo porque lo que está mal está mal” puntualizó.