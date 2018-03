“Cómplices”, rodaje desde Punta Cana

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Lántica Media anunció que estrenará su película “Cómplices” en República Dominicana el próximo 19 de abril. Es un largometraje dirigido por Luis Eduardo Reyes y según se informa en el comunicado oficial es una propuesta que mantendrá al público entretenido e identificado con las situaciones que se desenlazan.

La película está protagonizada por el actor Arath de la Torre y el reparto principal lo completan Jesús Zavala, Eva Arias, Ruth Ocumárez, Sharlene Taulé, Claudette Lalí y Héctor Aníbal.

Rodada en Punta Cana y producida por Leonardo Zimbrón y Sandra Condito, ‘Cómplices’ narra la historia de Juan Campos, un seductor que ha dedicado su vida a conquistar a las más bellas mujeres, con la complicidad de su mejor amigo, Luis Pani. Cuando se preparan para un viaje a República Dominicana, Luis enferma y Juan se ve obligado a llevar a su sobrino Mau, un muchacho de 20 años que está sumido en la depresión por perder a su primer amor.

Mientras Juan entrena a Mau en el arte de la conquista, aparece Teresa D’Ors, la única mujer en el mundo capaz de paralizar a Juan. Juntos, Juan y Mau se aventuran en un viaje donde aprenderán uno del otro y descubrirán que en el amor nada está dicho.

“Cómplices” debutó con éxito en México el pasado 23 de febrero logrando posicionarse en el segundo lugar de la taquilla en su fin de semana de estreno, detrás de Black Panther.

En República Dominicana la película será distribuida por Caribbean Film Distribution y proyectada en los principales cines del país.

Roles

Sobre su personaje de Teresa D¥Ors, Marina de Tavira comentó que retrata a una mujer fuerte, que puede estar sin un hombre y tener la misma visión que ellos sobre cuestiones como el sexo.

“Es independiente, tiene trabajo, se mueve sola por el mundo y no por eso no tiene una vida erótica, además no depende de un hombre para realizarse”, comentó Tavira durante un encuentro de prensa en México.

Además del empoderamiento de la mujer se muestra a hombres más humanos que tienen permiso de llorar y aprender de sus errores.