Hermanos de la vida

Miriam Soto/ EFE

Los Ángeles

Las sagas familiares han triunfado en Hollywood desde sus comienzos hasta nuestro días. Desde los hermanos Barrymore - Lionel, Ethel y John, este último, abuelo de la actriz Drew Barrymore -, pasando por estrellas de la época dorada de la meca del cine como Olivia de Havilland - única superviviente, junto a Kirk Douglas, del Hollywood clásico- y Joan Fontaine, o los célebres hermanos Marx.

Hay clanes que agrupan varias generaciones, como los Huston (Walter, John, Anjelica, Danny y Jack); los Douglas (Kirk, Michael, Eric y Cameron); los Sheen-Estévez (Martin Sheen y sus hijos Charlie Sheen y Emilio Estévez); o la interminable saga Chaplin, y son muchos los ejemplos de hermanos que han triunfado en la gran pantalla y aplaudidos por la crítica.

Otros, han destacado como personajes mediáticos, como las gemelas Olsen: Mary Kate y Ashley, ahora alejadas del cine y que tienen otra hermana actriz, Elizabeth.

En la década de los años 90 del pasado siglo arrasaron Alec y William, los hermanos Baldwin que más notoriedad han alcanzado como actores, aunque Daniel y Stephen también se han dedicado a la interpretación.

Alec, que formó uno de los matrimonios más famosos de Hollywood con Kim Basinger, ha triunfado en el séptimo arte - fue candidato al ”scar y al Globo de Oro como actor de reparto por ‘The Cooler’ - y en televisión, sobre todo con la serie ‘30 Rock’, por la que ha ganado varios Globos de Oro, premios Emmy y del Sindicato de Actores y mantiene su tirón gracias al programa ‘Saturday Night Live’.

Ganadora de un ”scar por ‘Erin Brockovich’ y de Globos de Oro -mejor actriz de reparto, por ‘Steel Magnolias’; de comedia o musical, por ‘Pretty Woman’, y de drama, por ‘Erin Brockovich’-, Julia Roberts es probablemente la actriz más popular de Hollywood, pero “la novia de América” no es la única intérprete de la familia. Su hermana Lisa también es intérprete y, a lo largo de su carrera ha aparecido en algunas películas de Julia, como ‘Runaway Bride’, ‘Mona Lisa Smile’ o ‘Mirror Mirror’, mientras que el hermano mayor de ambas, Eric, tiene una larga trayectoria en cine y teatro, y fue nominado a un Óscar.

Las sagas familiares no son raras

HÉROES DE ACCIÓN

De origen australiano, Chris y Liam Hemsworth son dos de los hermanos de mayor éxito en Hollywood en los últimos años, y tienen otro hermano, Luke, que también es actor y muy popular en su país, aunque no ha dado el salto a la meca del cine.

Nominado al BAFTA como mejor estrella emergente en 2011, y destacado como hombre del año y hombre más sexy del mundo por publicaciones como GQ, Empire y People, Chris es conocido por su papel de Thor en las adaptaciones cinematográficas de los míticos cómics de Marvel, y por haber protagonizado las películas: ‘Snow White and the Huntsman’, ‘Rush’ y ‘Ghostbusters III’, mientras que su hermano pequeño Liam ha protagonizado la adaptación al cine de la saga ‘The Hunger Games’.

Hijos de la guionista Naomi Foner y del director Stephen Gyllenhaal, Jake y Maggie Gyllenhaal han triunfado en los últimos años, después de compartir reparto en la película independiente ‘Donnie Darko’, él se consagró como pareja de Heath Ledger en ‘Brokeback Mountain’, por la que ganó un BAFTA y optó al ”scar y al Globo de Oro.

Maggie, ganadora de un Globo de Oro por su trabajo en la televisiva ‘The Honourable Woman’, fue candidata al premio de la Academia como mejor actriz de reparto por ‘Crazy Heart’, en 2009.

Considerada la última niña prodigio de Hollywood, los American Film Institute Awards consagraron a Dakota Fanning, a punto de cumplir ahora 24 años, como la actriz infantil de mayor éxito, después de Shirley Temple, Macaulay Culkin, Lindsay Lohan y Daniel Radcliffe, gracias a películas como ‘I Am Sam’, ‘Sweet Home Alabama’ o ‘War of the Worlds’.

Más apellidos

Los Arquette forman otro grupo familiar importantes en Hollywood, con la oscarizada Patricia Arquette, que ganó el premio de la Academia, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de reparto por ‘Boyhood’ en 2015, después de haber obtenido gran éxito como protagonista de la serie de televisión ‘Medium’ - por la que logró un Emmy -, como destacada del clan, que completan sus hermanos actores: Rosanna, David, Richmond y Alexis (fallecida en septiembre de 2016), hijos del actor, guionista y productor Lewis Arquette y de la actriz Brenda Denaut.

MÁS. Después de optar la estatuilla dorada como actor de reparto por ‘The Schindler List’ y como mejor actor por ‘The English Patient’, el británico Ralph Fiennes destacó por interpretar al malvado Lord Voldemort en las películas de la saga Harry Potter, mientras que su hermano, Joseph Fiennes, protagonizó junto a Gywneth Paltrow ‘Shakespeare in Love’, ganadora del Óscar a la mejor película. Al margen del cine ha participado en series de éxito como ‘American Horror Story’ y ‘The Handmaid’s Tale’.