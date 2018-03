Los sonidos del jazz suenan en Acrópolis

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Acrópolis Center dejó oficialmente inaugurada la segunda temporada de “Jazz Nights at Acrópolis”, un evento que nació gracias a la alianza entre el centro comercial y Jazz en Dominicana, contando con el apoyo del Ministerio de Turismo de República Dominicana.

“Durante la primera entrega estuvimos a casa llena todas las semanas y es por eso que traemos esta segunda temporada a petición del público”, apuntó Patricia Ramela, gerente general de Acrópolis.

Luego agregó: “Cada miércoles a las 6 de la tarde se dará un concierto totalmente abierto al público en el Club de Jazz que hemos creado en nuestro atrio central, para que además de brindarle a nuestros visitantes una experiencia de primera, sigamos aportando al desarrollo de nuestra cultura”.

Para abrir esta temporada Jazz Nights at Acrópolis rinde honor a New Orleans, cuna del jazz, y se honra en presentar a Eric Litman & Wavelength. Litman es un saxofonista oriundo de New Orleans y estuvo acompañado de los dominicanos Emil Pimentel en el piano y Bryan Paniagua en la batería.

Cada miércoles los visitantes podrán disfrutar de música en vivo gracias a una selección de agrupaciones de jazz en variados formatos y estilos, “Con un gran elenco de profesionales de este género musical presentaremos un gran repertorio de mezclas que incluyen latin, blues, swing, funk, bossa y más. El jazz es vida, es arte hecho música; esta prepuesta llega nuevamente para llenar de arte el polígono central de la ciudad”, explicó Fernando Rodríguez De Mondesert, director de Jazz en Dominicana.

Durante el concierto de apertura, los asistentes disfrutaron un repertorio de alto octanaje conformado por estándares del jazz y blues; así como piezas claves en el desarrollo de la historia del jazz, especialmente de New Orleans. El montaje como la recreación del Club de Jazz en el atrio central estuvo a cargo de Michelle Selman & Asociados.

REPERTORIO:

Los músicos de Eric Litman & Wavelength tocaron composiciones originales y arreglos de temas como Don¥t Stop the Carnaval; Royal Garden Blues; Sugar, Mercy Mercy Mercy, Work Song; When a Man Loves a Woman, entre otras composiciones originales.

Eric Litman y su concepto Wavelength han logrado que a través de los años surgen olas y olas de buena música, buena onda, y buena química, destacan los promotores.

En el año 2000, Eric se mudó a República Dominicana, donde ha sido reconocido con la canción del Grupo Negros “Me cambiaste la vida”.