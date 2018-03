Ocho momentos del Rock en los Premios Soberano

Manuel Betances (Especial para LISTÍN DIARIO)

Santo Domingo

Los Premios Soberano es el único galardón local que reconoce casi todas las artes y el entretenimiento en la isla. Desde el cine, la televisión, la música popular, el teatro o la música clásica, todos en una sola noche. Antes llamados Premios Casandra, gestionado gracias a Acroarte y la Cervecería Nacional Dominicana, siempre son un entretenimiento nos gusten o no. Desde el jolgorio dejado a su paso, el lloriqueo de los perdedores, las celebraciones de quienes ganan, la "tijera"/acabadera o los comentarios hacia quienes llegan a la alfombra roja.

Para nuestra escena, los premios han sido toda una montaña rusa, desde la primera vez en 1991 que agregaron la nominación Mejor Grupo de Rock, abriendo con el triunfo de la banda Cahobazul, hasta fusionar la nominación en 1997 llamándole Mejor Grupo de Rock y Merenhouse. Este cambio trajo inconformidad por parte de los rockeros provocando que el grupo Tabu Tek se retirara de la categoría. Esto dió como ganador en dos años consecutivos a Los Ilegales. El renglón desaparece desde 2001 a 2005 y luego se mantiene hasta 2013. La categoría rock desaparece por completo y reabren para este año un nuevo apartado: "Música Alternativa".

Hoy te traemos un recuento con ocho momentos que muchos recuerdan, o quizá no, pero que de seguro rememoraremos con agrado e incluso, sorpresa. Desde la llegada de Rita Indiana en 2010, o la primera vez que Vicente García pisó la alfombra roja del Teatro Nacional. Tal vez no recuerdes esa ocasión en la que Xiomara Fortuna se unió a una merenguera para homenajear a otra mujer y estrella del canto nacional. O seguro que no olvidas ese momento bien de rock star cuando Auro & Clemt subieron a tarima a recoger un premio. O la vez que Toque Profundo fue homenajeada, a propósito de sus 25 años en escena y subieron casi todos los rockeros del patio.

NOTICIAS

(+) Te invitamos a conocer nuestro primer podcast del año: Reseteo.

“Volver a comenzar” se tituló nuestro primer “Servicio Público” hace un año. Luego de ese tiempo transcurrido es momento de "resetear" e iniciar otra vez, por eso ya está listo nuestro podcast número 8, titulado Reseteo. Aquí retomamos esas canciones que el año 2017 no nos bastó para mostrarles, sumándole lo que este 2018 trae en sus alas. Desde Isaac Hernandez e Irka Mateo, con la electrónica de Volt Phonic, Baldera y Ezel junto al cantante haitiano Rebel Layonn, el rock de Zero, The Cat Lady y Casabe Añejo, llega Vicente García con un cover de Ray Baretto. De paso, traemos más musica a cargo de Flvco y Sky Lagrange, entre otros.

(+) El spoken-word dominicano tiene nuevo inquilino: Balas Poéticas.

Julio Pérez Cabrera es amante a la poesía, a las letras, al hip hop, al jazz, a las artes, es una nueva voz en la escena, un artista de “spoken Word” que crea bajo el seudónimo de Balas Poéticas. El arte de la palabra hablada en la escena desde hace tiempo tiene su público. Nombres como El Hombrecito, Michelle Ricardo, El Milagro Dominicano o Caribe Ácido, se suman a propuestas "under" del pasado como Mambo Feroz o Circulo Alter. Todos ellos han integrado la música y la poesía a sus proyectos, y ha funcionado. Balas Poéticas apuesta a lo que ama, y por ende pretende marcar una brecha con sus letras. Conoce su propuesta con los sencillos "Retrato" y "Encuentra tu verdad".