Elvis Martínez entra a la red urbana

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

Elvis Martínez, “El Jefe”, tiene muy claro su futuro en la música y está seguro que el éxito viene de la mano con los ritmos que imperan en estos tiempos. Por eso no ha temido experimentar con el género urbano y grabar su primer corte titulado “En tu cuerpo” una composición de Martín de Léon, que próximamente comenzará a escucharse en la radio nacional y todas las plataformas digitales.

Desde que iniciara su carrera, hace 20 años, siempre le imprimió un toque diferente y moderno a sus bachatas e interpretaciones. Nunca le dio miedo innovar en el ritmo, así que muchos de sus temas tienen ingredientes de tecno, pop rock y hip hop.

Con esta entrada a la música urbana Elvis asegura que busca continuar en el gusto de un público joven, que disfruta de sus experimentos musicales con ritmos modernos, cuando lo hace en vivo, y que gracias a esta respuesta de la gente entendió que debía darle un giro a su carrera.

También aclaró que cantar música urbana no lo apartará de la bachata, género musical al que ama. “Si observamos todos los artistas latinos han experimentado con la música urbana y ha sido una buena fórmula para mantenerse vigente, pero no se han apartado de sus orígenes musicales. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con este nuevo tema, que estamos seguros nos colocará un una nueva dimensión en nuestra carrera musical. No dejaré de ser bachatero, pero continuaré experimentado en la música moderna”, aseguró.

Como prueba de ello este año el artista lanzará su álbum número diez a ritmo de bachata titulado “Esto se llama amor”, también este 2018 prepara un disco de música urbana el cual espera dar a conocer a finalizar el año.

“En esta nueva producción el público disfrutará de una bachata moderna, porque desde 1998 vengo trabajando el ritmo con sonidos diferentes, y gracias a eso he logrado que mi bachata sea muy auténtica”, definió.

20 años de música

Elvis inició su carrera en 1998 y desde su salida al mercado dio muestra de que con su juventud y talento daría un nuevo giro a la bachata. Desde entonces muchos éxitos han llegado, pero quizás lo más importante para el intérprete de “Laudano” es que ha logrado marcar el hito de llevar, por primera vez, el ritmo de la bachata a Argentina, Ecuador, Australia y otros países europeos, así lo asegura cuando hace un recuento de estos 20 años de carrera musical.

“Este es la mejor etapa de mi vida. Me siento muy satisfecho y feliz con todo lo que ha sucedido con mi carrera y emocionalmente me siento muy contento con todo lo que he logrado”, confesó.

Para Elvis la clave de lograr una permanencia de éxito por dos décadas está en llevarle al público música que esté acorde con los tiempos y respetarlo llevándole cada vez mejores producciones.

“El mundo de la música ha cambiado y cada vez más el público es más exigente y cambiante, nosotros los artistas debemos seguir al ritmo que nos piden y a sus exigencias”, aseguró. Este 2018 Elvis tiene todo el año vendido para gira. En mayo regresa a Europa, luego continuará por Ecuador y Estados Unidos. “Solo nos quedan fechas para República Dominicana para el verano y algunas para Navidad.

(( La imagen es vital para “El Jefe”

Elvis asegura que otro aspecto importante en el éxito de su carrera, durante estos 20 años, ha sido llevar una imagen bien cuidada y moderna. “Siempre he tratado de llevar una imagen diferente a los demás bachateros”, dijo. Y es que su juventud y su deseo de hurgar con nuevos ritmos también le han sumado a su imagen, la cual es más rockera y urbana. Recientemente Elvis Martínez “El Jefe” se convirtió en el artista más aplaudido en los carnavales de Ecuador, las fiestas de mayor importancia de ese país suramericano.