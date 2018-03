Bulova una marca con estilo en la música

Enrique Medina

Santo Domingo

El cantante urbano Bulova ha ido transformando su estilo musical conforme crece su popularidad en el mercado discográfico. El joven intérprete le ha dado un respiro más comercial a su proyecto, aumentado su proyección dentro del exclusivo grupo de cantantes que marca la agenda en el género.

“Sin ánimos de presumir, puedo decir que soy uno de los artistas urbanos que más se ha destacado en los últimos años. Y no tan solo entre los nuevos talentos, también me he destacado entre la vieja escuela que muchas veces subestima lo nuevo. A todos les he demostrado que la calidad es sinónimo de vigencia y trascendencia y por eso es que sigo aquí, creciendo cada día más”, expresó el intérprete a Listín Diario.

Bulova vuelve a colocarse en el top 10 de los artistas urbanos que más suenan en la radio y en los sectores populares, de clase media y alta, con la canción “Entrégala” y “Entrégala Remix”, que entró a los 3 millones de views en YouTube en menos de un mes.

Luego del éxito de “El Sonido Pesa” (ft. El Alfa) y “Siga Boyando”, junto a El Alfa, Shelow Shaq y La Manta, en el nuevo remix Michael Nova, nombre de pila del cantante, se unió a varios artistas de peso en la industria: Secreto, Chimbala, Liro Shaq, Químico y Yomel, lo cual muestra su madera de líder, posición y estatus para reunir intérpretes de renombre en el mercado.

El rapero de 26 años, que estudió Contabilidad en la UASD, apuesta a sus orígenes en la música urbana con el hip hop y nuevos colores sonoros.