JC Pichardo subirá al escenario el sábado porque su padre le dijo antes de morir que "el show debe continuar"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

"La mejor forma de honrar a mi padre es en un escenario" y así lo hará Juan Carlos Pichardo Jr. al anunciar este miércoles que el show “Pichardo Arjona” sigue en pie para presentarse el próximo sábado en el teatro de la plaza Acrópolis.

"Mi papá estaba emocionado con el evento y me dijo que si cualquier cosa pasaba el show debía de continuar", expresó Juan Carlos hijo que pasa por la pena de la muerte de su padre, veterano humorista dominicano del mismo nombre y que murió ayer en Taiwán, a la edad de 62 años de edad.

"El show debe continuar" es una frase, comenta él, que nunca le había tocado tan de cerca "y a veces se utiliza como un cliché, pero es la primera vez que me toca de cerca y él siempre lo decía, relajaba con todo y es algo entendí que por él, más que por mí y por la condición que me encuentro sentimental, pero también debo respeto al público y a mi papá de que sé que no se sentiría bien que yo suspenda este evento por eso".

El tributo a Ricardo Arjona del Humorista del año en Premios Soberano 2017 será el sábado 17 de marzo, a las 9 de la noche en Studio Theater, en el segundo nivel de Acrópolis.

De acuerdo a los productores, el show será fortalecido con una banda en vivo de ocho músicos, dirigidos por el maestro Samuel Mejía, y un opening a cargo de DJ Luz Music.

“Mi papá estaba muy entusiasmado con este show desde que se lo comenté, todos los días me daba seguimiento. Aunque no me siento en el mejor ánimo, entiendo que debo hacerlo por él, por su entusiasmo, que me da fuerzas en este momento”, expresó Juan Carlos Pichardo Jr.

Dijo, además, que ha decidido seguir en pie con esta producción por el respeto al público que ya había adquirido sus entradas.

Este show es una producción conjunta de Ramsés Peralta y JC Pichardo Entertainment, nueva empresa formada por el humorista para desarrollar proyectos de entretenimiento.

Las boletas tienen un costo de mil pesos y están a la venta en Ticket Express y la boletería de Studio Theater.