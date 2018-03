“Fui al barbero y me 'rapé' la cabeza... fin!”, dice mambera Juliana, afectada de cáncer

Carolina Pichardo

Santo Domingo

La “reina del mambo”, Juliana, publicó una fotografía esta mañana donde afirma que su pelo se había comenzado a caer debido a los procesos de quimioterapia a los que ha sido sometida por la detección de cáncer y que por ende decidió raparse la cabeza.

La cantante, de 29 años, explica que no ha sido fácil ver cómo su cabello cayó, al igual que la primera ocasión que padeció la enfermedad.

“Ayer tomé la decisión de aceptar que hay situaciones que están fuera de mi control y que por más que desee no podré cambiarlas... solo podré cambiar mi actitud hacia esas situaciones... Así que fui al barbero y me “rapé” la cabeza... fin!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram (@mambodejuliana).

La intérprete de “Pesadilla de amor”, informó hace algunas semanas que inició los tratamientos médicos, pero que esa situación no la iba a amedrentar.

“A todos los que me leen: No se descuiden, no piensen que no les podría pasar! El cancer no discrimina. En la mayoria de los casos, hay síntomas: Escuchen su cuerpo! No teman ir al médico! La prevención es la clave!”.