Una excelente cirujana de RD

Bélgica Suárez

¡Hola, buenos días! Es un gran prestigio para nuestro país que una joven dominicana se haya graduado con la nota más alta, en una de la universidad de más prestigio reconocida mundialmente por su excelencia. Figúrense, está chica muy joven sacó en sus notas finales 10 de 10, obteniendo el título de cirujana estética. Se trata de la doctora Lourdes Rodríguez Rosario; ya ha salido en varios periódicos nacionales e internacionales esta información. Me cuenta que viene en abril a ejercer su profesión en su país y que por tan alta calificación tiene oferta de varios centros de salud de los más famosos en el país, y donde mismo se graduó. Me imagino que con tan alta distinción son muchas las damas que la esperan para ponerse lindas y jóvenes.

Brillante

Les cuento que el eminente cirujano plástico, profesor Antonio Sergio Guimar„es felicitó a esta doctora por sus redes y dijo que estaba bien preparada y que su país recibiría a una gran profesional. ¡Qué bien! Me imagino cómo estarán sus padres con una hija ya entregada a sus estudios y un ejemplo para los demás jóvenes de todas las carreras. Busqué en el internet y en verdad, quién no quiere ser graduado de esta universidad tan exigente, donde es tan difícil entrar para estudiar una carrera.

Detalles

La vida tiene sus detalles, en Navidad de los tantos regalos y canastas, que por cierto me encantaron, porque me tienen pendiente y eso ocurre durante tantos años, me obsequiaron un spa de varias horas en el nuevo y fantástico hotel Intercontinental, bellísimo y de mucho glamur, queda en la Winston Churchill.

Qué maravilla, cuando entré a este lugar increiblemente espectacular, me sentí como una reina, cuántas atenciones, valió la pena trasladarme de esta ciudad a la capital, ese día fue todo dedicado a mi persona, cosa que debemos hacer de vez en cuando, porque de que fue súper lo fue, gracias al Banco de Reservas por este obsequio, y de paso aproveché para conocer este nuevo hotel tan fastuoso y súper, súper, fue todo un día de relax, inolvidable.

La Mayimba

A Fefita La Grande, una gran mujer merecedora de muchos galardones, la quiere la gente, es una verdadera artista que nos ha hecho reír, bailar y disfrutar su música a plenitud; el pueblo la valora por su humildad, muchos quisieran tener el privilegio de la fama y el cariño que le tiene el pueblo a la Vieja Fefa, qué gran mujer. Tengo el honor de ser su amiga, y como la mayoría del pueblo dominicano me uno a este galardón, muy, muy merecido. Felicidades, amiga y sigue cosechando éxitos, que llegarán muchos, muchos premios más.