Raymond y Miguel: Hermanos por elección

Jessica Leonor

Santo Domingo

Raymond y Miguel son hermanos de verdad. A parte de compartir carrera, ambos humoristas tienen una relación familiar que hace que sus familias sean una sola. “Somos hermanos, lo que tu vez no es una pose por una labor.

No tenemos dos cosas, no pujamos por un proyecto individual, pujamos por un proyecto juntos, porque nosotros somos Raymond apellido Miguel y Miguel apellido Raymond, no lo hacemos por nombre, lo hacemos porque lo sentimos”, explicó Raymond Pozo a Listín Diario.

Raymond es el sexto de diez hermanos, con los cuales aseguró tener una buena relación. “Ellos son mi real orgullo y con frecuencia nos juntamos y gozamos, nos reímos y ahí no va el artista, ahí va el hermano y disfrutamos de lo poco que Dios nos da, y hacemos cosas de esas que de verdad tienen valor en la vida”.

Aunque Miguel tiene cinco hermanas, también es un hermano más para Raymond y su familia lo ve como tal, “nosotros somos 10 hermanos y con Miguel 11, y el día en que yo me muera, si Miguel sigue vivo será igual. Mis hermanos están claros que él es de la familia y así mismo es al revés. No hay celos ni nada, para los hijos de él yo soy su tío y para mis hijos él es su tío; somos una sola familia”, explicó Pozo, quien protagoniza la película “Hermanos”, dirigida por Archie López.

Mientras que Miguel Céspedes comentó que durante la promoción de la película se encontró con personas que pensaban que la producción trata sobre una historia en la que ambos son hermanos y no es así, pero agradece que la gente lo visualice de esa manera, “gracias a Dios con todos estos años hemos podido demostrar tanto hacia fuera como hacia dentro la hermandad que hay”.

Raymond, quien al igual que Miguel está nominado como Comediante del año en Premios Soberano, aseguró que aunque es difícil en el medio, sí se puede ser honesto y serio dentro de lo que él catalogó como un mundo falso.

La producción, que estará desde mañana en los cines, también cuenta con la actuación de la cantante Lilly Goodman, quien se estrena en la pantalla grande, y dijo ser fanática de Raymond y Miguel. “Cuando la gente ve un humorista piensa que es loco o no sé, pero detrás de ellos y de su humor hay una disciplina, un trabajo estratégico, son hombres inteligentes, que saben lo que están haciendo. Y me llenó de orgullo saber que los humoristas de mi país son empresarios serios y que aman a Dios sobre todas las cosa”.

DEL FILME. La película “Hermanos”, con el auspicio de Centro Cuesta Nacional, narra una historia de cambio con dosis de humor y va a los cines del país a partir de mañana. La comedia, dirigida para toda la familia, es protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, junto a artistas como Lilly Goodman, el grupo Barak, Marcos Yaroide y Milly Quezada, además de Lidia Ariza, Wisleydis Muñoz y la pastora Lucy Cosme.