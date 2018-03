Fallece humorista Juan Carlos Pichardo padre

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El humor amanece triste. Uno de sus patriarcas, el veterano comediante Juan Carlos Pichardo, falleció este martes en Taiwán, donde vivía, tras perder la batalla con una enfermedad que padecía desde hacía tres años.Tenía 62 años.

"Mi padre tenia una enfermedad llamada pénfigo, la cual veníamos luchando con ella hace casi 3 años, lamentablemente nos ganó la batalla, pero mi campeón lucho fuerte hasta el final", publicó su hijo Juan Carlos Pichardo Jr. en su Instagram.

A continuación el mensaje publicado:

Querido padre: como esa carita siempre te recordare, hoy me dejas el corazón vacío pero lleno de orgullo por siempre ser quien fuiste, esto es lo mas dificil que he tenido que escribir en toda mi vida, el mundo perdio un gran hombre, pero Dios necesitaba uno de sus mejores angeles alla en el cielo, solo me queda agradecerte, por enseñarme todos tus valores, a saber lo que si, lo que no y lo que nunca, nunca lo voy a olvidar, asi como puedes estar seguro de que cuidaré de mis 4 hermanas, quiza el tiempo no me dio para ir a Taiwan a darte ese ultimo abrazo, pero estare tranquilo siempre de que fuimos los amigos mas sinceros y que luchamos juntos hasta el final, gracias por ser ese unico amigo, gracias por sentirte orgulloso de mi cuando aun nadie lo hacía y las gracias le doy a Dios de poder darte la satisfacción como hijo de que te sientas orgulloso como padre. Todos tus hijos siempre te amáremos.

DE SU VIDA

A pesar de haber trascendido en el humor dominicano y permanecer casi 30 años en la escena, como parte shows y de elencos tan exitosos como "Tele-relajo" y "Teleloquera", se ausentó de manera inesperada para luego saberse que se fue una década a vivir en Taiwán atrapado por el amor de una mujer. En un momento llegó hasta a estar seis años fuera de su país.

Sus inicios se ubican en los años 80 en el grupo cómico-musical “Los Tenorios”, en el que figuraba junto a Tony Sanz, Héctor Sierra, Ángel Muñiz y el fenecido Luis Marchena, bajo la dirección de Félix Del Villar.

Luego formó parte de la reposición del legendario programa “La Hora del Moro” y luego pasa a la empresa Prolate que manejaba la programación del canal 7 (entonces Rahintel), donde surgió el programa “Cuánto Vale el Show?”.

Allí también condujo el programa “Cuéntame ese chiste” y después vino “Tele Relajo” para establecerse como una figura cimera en el humor dominicano hasta que repentina salió del medio y se fue a vivir a Taiwán.

En su tiempo de ausencia su hijo del mismo nombre fue ganando terreno en el campo del humor y hoy figura como uno de sus principales actores, ganándose el aplauso del público y una nominación como humorista a Premios Soberano 2018.

Uno de sus personajes más recordados era la imitación que hacía del doctor Máximo Beras Goico, aquel que humoristicamente decía que "este es un país de gente bruta" y que tenía un programa en Radio Central AM. También se suma "Plurito Cortorreal", el de la expresión "no me dejes solo" y "ay, pero qué carácter". De los últimos fue el Complementario de la Noticia (con una máscara en el programa "Revista 110") y para la radio "Las agrias no se pagan".

Pichardo, que nació el 8 de febrero de 1956, fue parte de "Los gansters", uno de los cuadros de humor más representativo "Hola, Pecacá...", era el saludo que comenzaba la trama en la que también participaban Luis Marchena, Raúl Grisanty y otros actores.

Sus restos serán cremados en Taipei y luego las cenizas entregadas a la familia en Santo Domingo, informó su hijo al dar a conocer la triste noticia de la muerte por pénfigo, una enfermedad de la piel que se caracteriza por la formación de vesículas con posteriores alteraciones pigmentarias.

.Además de su hijo también humorista, Juan Carlos procreó cuatro hijas: Karina, Bettsey, Ambar y Alicia Carolina.