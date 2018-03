The Romantics lleva los 80's a Hard Rock

Santo Domingo

La agrupación The Romantics llevó a cabo su primer concierto en Hard Rock Live Blue Mall con la asistencia de un selecto público que celebró la música de los años 80s, bajo la producción de “80s&M” (Eighties and More).

“Hubo mucha buena música y grandes canciones en los 80’s. Es por eso que este género sigue siendo popular hoy y ha resistido la prueba del tiempo. Cuando era pequeño, estábamos muy influenciados por la música de los años 50, 60 y 70”, comentó a Listín Diario, Wally Palmar vocalista de los Romantics.

La banda está compuesta por Wally Palmar (vocalista), Rich Cole (bajista), Mike Skill (guitarrista) y Brad Elvis (batería), hizo un despliegue de sus dotes musicales para impresionar a una concurrencia que disfrutó de su singular propuesta.

“When I Look”, “Rock u Up”, “Night Like This”, “Friday Hideout”, “Gotta Get Out”, “Talking Sleep”, “Stone Pony”, “Till I See u”, “Tom Boy”, “She Got Everything”, “What I Like”, “One in a Million”, “Open Up You Door”, “Tonight” fueron algunos de los temas interpretados sobre el escenario.

El público asistente fue “baby boomer” y “generación x”, los cuales en los años ochenta disfrutaron de primera línea los éxitos de esta agrupación cuando dominaban en popularidad.

El Dj Noel Valette amenizó la noche con éxitos de los ochenta.

Asimismo, como contraparte dominicana la agrupación Neokarma realizó una participación importante que dejó buen gusto en los amantes del pop y el rock.

Palmar al referirse a la influencia de los distintos géneros a la sociedad dijo: “La música en general es una parte muy importante de la vida de todos. Incluso los recuerdos están conectados a la música. La música nueva es solo música antigua reinventada. La música es la banda sonora de nuestras vidas y la huella que dejamos atrás”.

El artista también aseguró que entre las expectativas que tiene con el país están “Gente estupenda, buena comida y pasar un tiempo fantástico en un lugar que amamos”.