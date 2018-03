Yokasta Díaz no volverá al programa del Pachá tras suspensión

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Yokasta Díaz está muy agradecida de la experiencia que vivió en el programa “Pégate y gana con El Pachá” (Color Visión), pero no recibió con agrado la manera en que Fréderick Martínez, dueño y conductor del espacio, la amonestó junto a su compañera Jenn Quezada por asistir al programa “Más Roberto” (Telesistema) de Roberto Ángel Salcedo.

“Me suspendieron por una semana pero he decidido no volver al programa porque no me gustó el manejo y no creo que hubo alguna traición. Teníamos un compromiso previsto desde hace dos semanas con la producción de Roberto Ángel”, dijo Díaz.

Yokasta, quien es oriunda y reside en La Vega, llevaba cuatro años viajando los sábados a la Capital para ser parte de staf de co conductoras del espacio. El pasado sábado El Pachá se pronunció en contra de Roberto Ángel y su padre Roberto Salcedo a quienes acusó de querer bloquear la transmisión de su espacio en Estados Unidos. Al día siguiente Yokasta y Jenn eran parte de los invitados del programa “Más Roberto” actitud que El Pachá condenó y calificó como una “alta traición”, sancionándolas por una semana en el programa.

La comunicadora, que trabaja en la radio desde los 16 años y actualmente es voz de Canal 105 (La Vega) y Ritmo 96 (Santo Domingo), agradeció la oportunidad que le brindó Ramón -Mon- Lluberes y El Pachá para ser parte del espacio por Color Visión.

“Estoy muy agradecida de Mon y de El Pachá pero creo que merezco respeto y me he manejado en el programa con mucha ecuanimidad y decencia. Creo que hice un trabajo el cual tuvo un valor, y prefiero dejarlo hasta ahí”.

Sobre el impasse sucedido con Belkis Concepción Yokasta dijo que lamentó la situación tanto por él como por Belkis, pero que en un momento pensó que era parte de la producción del programa.

Yokasta logra su primera nominación a los Premios Soberano como Locutor del Año junto a José Lora (Checho), Joel Reyes Colón, Gustavo Olivo y Nairoby Viloria.