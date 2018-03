Nathalie Peña Comas: “Para hacer música es necesario estar en paz”

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Para nombrar todos y cada uno de sus méritos no alcanzarían nuestras páginas, pero sí son suficientes para destacar que su mayor don, sin temor a equivocarme, es su sencillez. Risueña y dejando a un lado la timidez posó para nuestro lente, en una sesión donde usó- según confesó- la falda más corta que jamás había vestido en su vida. Así es Nathalie, una joven que en cada paso pone en alto nuestra dominicanidad y, muy importante, resalta el papel de la mujer manteniendo los más altos niveles de la excelencia profesional y personal. Pocos lo saben, pero esta artista preocupada por el futuro de las niñas y adolescentes de su madre patria, creó en 2012 la “Fundación Musical Trébol”, una institución sin fines de lucro que busca fomentar el desarrollo musical de R.D. A través de ella, surgió el programa “Voces del sur” con el que capacita sobre el repertorio coral universal y el “olvidado” cancionero dominicano. 25 niñas y jovencitas -entre las edades de 6 y 17 años- provenientes de diferentes comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana reciben instrucciones en el mundo de la música y en su vida. A estas les trabajan el fortalecimiento de su autoestima y se les crea consciencia sobre la importancia y el valor de la mujer en la sociedad y en todas las áreas donde se desarrolla.

OH!MAGAZINE: PRESENTACIONES MUNDIALES, NOMINACIONES IMPORTANTÍSIMAS… ¿TE CONSIDERAS UN EJEMPLO A SEGUIR?

NP: Todo lo que está ocurriendo en este momento parece un sueño, apenas lo creo. Es resultado de un gran esfuerzo realizado en equipo durante muchos años. Si toda esta historia de vida puede servir de inspiración y motivación a alguien, nos honran grandemente.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ ADMIRAS DE LA FIGURA DE LA MUJER?

NP: Admiro la entrega y la pasión con la que aborda la vida. La mujer es un ser tan sensible, pero a la vez tan fuerte, con un espíritu de lucha inquebrantable, movido desde el corazón por el amor. Es verdaderamente muy especial.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ QUIERES QUE CAMBIE DE TU GENERACIÓN?

NP: Más respeto, comprensión, conciencia de las virtudes y reconocimiento de las capacidades intelectuales de la mujer.

OH!MAGAZINE: ¿CUÁL ES EL MAYOR COMPROMISO COMO ARTISTA DOMINICANA Y MUJER QUE SIENTES TIENES SOBRE TUS HOMBROS?

NP: El mismo que siente cada atleta o artista que asume el compromiso de mostrar al mundo un lado de los dominicanos que pocos conocen. República Dominicana es mundialmente elogiada por sus encantos naturales, la gastronomía, entre otros, pero en temas culturales, específicamente las bellas artes, aún es motivo de asombro el que una dominicana esté cantando en la Ópera Estatal de Viena.

OH!MAGAZINE: ¿FUIMOS UNO DE LOS PRIMEROS PAÍSES EN AMÉRICA LATINA EN LOGRAR CONSEGUIR EL VOTO FEMENINO (1942), ¿CREES QUE POLÍTICAMENTE HABLANDO ESTAMOS JUGANDO UN BUEN ROL?

NP: Poco a poco la presencia femenina va ganando más espacio en la actividad política local: congreso (senado y cámara de diputados), ministerios, alcaldías, vicepresidencia… y quién sabe si algún día logremos tener una señora presidente. El hombre y la mujer tienen puntos de vista diferentes, ambos importantes, que a la vez se complementan y por ello, es de suma importancia que la cuota sea equitativa.

OH!MAGAZINE: ¿TU SOCIEDAD TE IMPORTA, INCLUSO CREASTE LA “FUNDACIÓN MUSICAL TRÉBOL”, ¿QUÉ HACES A TRAVÉS DE ELLA?

NP: Estamos comprometidos con el desarrollo y formación de nuestros jóvenes músicos y la expansión de la música académica en todo el territorio nacional. En nuestros programas se imparten clases magistrales, talleres de formación y capacitación, charlas motivacionales, conversatorios sobre música clásica en general, además de ofrecer conciertos didácticos para niños y jóvenes en diversos centros de estudios musicales a nivel nacional, librerías, casas culturales.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ TAN DIFÍCIL SE TE HACE CONECTAR CON EL PÚBLICO JOVEN DE TU GENERACIÓN?

NP: En eso soy muy creativa. La conexión se da muy rápido. Y es que trato siempre de hacer mis shows de una manera dinámica y entretenida, que se ajuste a todos los gustos.

OH!MAGAZINE: ¿EN TU PAÍS HA VARIADO ESTA REALIDAD?

NP: Durante muchos años la música clásica permaneció cautiva en un público que fue relevándose así mismo, pero que no creció. Hoy día gracias a la tecnología, y a la innumerable cantidad de actividades que se vienen realizando desde hace ya unos años en pro de la difusión de este género musical (como conciertos sinfónicos y didácticos, recitales, conciertos de música de cámara, charlas introductorias, entre otros), estamos en un momento en el que el género goza de más acceso y exposición y, por ello, el público ha ido creciendo. Otro factor que ha contribuido enormemente en la expansión, es la labor que realizan diferentes fundaciones enfocadas en la educación musical para niños y jóvenes.

OH!MAGAZINE: ¿ERES DE LAS SIEMPRE NOMINADAS EN EL SOBERANO, ¿QUÉ REFIERES DE LA CLASE ESPECIALIZADA Y SU APRECIACIÓN A TU PERSONA?

NP: Es verdaderamente un gran honor estar entre los nominados a los Premios Soberano. Saber que hay tantos excelentes artistas y que nos consideren, tanto a mis hermanas como a mi persona, es un premio. Nuestra profunda gratitud a la Asociación de Cronistas de Arte por su estima y distinción.

OH!MAGAZINE: ¿HACE FALTA HACER ALGO PARA LIBERAR CIERTOS CORTINAJES (LIMITANTES DE CONSUMIDORES) DE LA CLÁSICA?

NP: Más exposición y difusión.

OH!MAGAZINE: ¿SIEMPRE TE HEMOS VISTO COMO ESA JOVEN EMPRENDEDORA QUE PASA LA MAYOR PARTE DE SU TIEMPO VIAJANDO POR EL MUNDO, ¿QUÉ TE MOTIVA A SEGUIR EN ESTE CONSTANTE MOVIMIENTO?

NP: La fuerte creencia de que a través de la magia que envuelve a la música clásica se puede lograr sensibilizar al ser humano, reconectándolo con su verdadera esencia: el amor.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ CARACTERIZA TU PERSONA? ¿CUÁL ES EL ADJETIVO QUE MÁS TE IDENTIFICA?

NP:¿Soñadora quizás?... a veces demasiado. Pero creo que un adjetivo más acertado para describirme sería: perseverante.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO MANEJAS LAS ANSIEDADES DE TU MUNDO ARTÍSTICO?

NP: Para hacer música es necesario estar en paz. Tomar conciencia de que el don de la voz no me pertenece, sino que es un medio a través del cual el Creador se expresa, me reconforta. Comunicación con la Divinidad a través de la oración y la meditación calma la ansiedad.

OH!MAGAZINE: EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA, LA MUJER TRABAJA EN CONTRA DE LA DESIGUALDAD, ¿HAS SENTIDO O SIDO VÍCTIMA DE ESTO EN TU MEDIO?

NP: Hasta ahora no.

OH!MAGAZINE: EN 2014 TE PRESENTASTE CON UN ARTISTA POPULAR Y HAS GRABADO CON MARIDALIA HERNÁNDEZ. ¿TE SIENTES ATRAÍDA POR GÉNEROS MÁS POPULARES?

NP: Me atrae mucho la libertad de las interpretaciones de los artistas populares. La escuela clásica tiene rigurosos patrones que deben ser respetados y que a veces sin quererlo nos limitan al momento de la expresión. Al escuchar a grandes intérpretes aprendo a jugar con el espacio, el movimiento y el tiempo entre acordes. También efectos y colores que puedo aplicar en mis interpretaciones. Siempre que tengo la oportunidad de hacer música popular me divierto ¡muchísimo!

OH!MAGAZINE: ES UNA REALIDAD LA GRAN CANTIDAD DE ARTISTAS LOCALES QUE ESTÁN LOGRANDO POPULARIDAD CON GÉNEROS ALTERNATIVOS QUE RESCATAN LA ESENCIA CULTURAL NUESTRA (UN VICENTE, ALEX FERREIRA, GABRIEL), ¿CREES QUE ES VÁLIDO QUE LAS NUEVAS GENERACIONES VUELVAN A LAS RAÍCES DE NUESTROS ANTEPASADOS?

NP: Más que válido, es indispensable. Es una forma inteligente y creativa de mantener con vida nuestro acervo cultural, nuestra identidad musical. Vicente García, Gabriel y muchos otros jóvenes artistas acercan a la juventud a la riqueza rítmica y sonora de nuestra cultura a través de sus originales composiciones fusionadas con el folclor. Este gran aporte, a mi entender, debe atesorarse, reconocerse y difundirse. Un trabajo similar realizamos con el proyecto Ensamble Spirituosi, agrupación que conformo junto a mis dos hermanas Evelyn (flautista), Nicole (violonchelista) y los guitarristas Damien Lancelle y Gonzalo Manrique y el contrabajista Rubén Sánchez, con el que recopilamos temas clásicos y folclóricos de América Latina y el Caribe y con elaborados y pintorescos arreglos adaptados a nuestro formato que difundimos en Europa.

OH!MAGAZINE: ¿HABLANDO DE ESTO, ¿QUÉ TAN VARIANTE ES TU PLAYLIST?

NP: ¡Tengo un playlist muy variopinto! Incluye a Juan Luis Guerra, Fefita la Grande, Alejandro Sanz, Michel Camilo, Aretha Franklin, Coldplay, Jamiroquai, Gustavo Cerati, música sacra, Michael Bublé, Justin Timberlake, David Guetta, Sting… ¡Se me quedan tantos por mencionar!

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ TE MANTIENE CONECTADA CON TUS RAÍCES?

NP: Mi familia, mis amigos, la música, la comida y la tecnología.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ VARÍA, EN CUANTO A EMOCIÓN, CUANDO OFRECES TU SHOW EN LA ÓPERA DE VIENA, VERSUS PUERTO PLATA (RD)?

NP: Es inevitable sentir una gran emoción cuando te presentas en tu tierra; no hay nada como compartir tu arte con tu gente. Confieso que siento mariposas en el estómago cada vez que me presento en mi país.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO ES LA NATHALIE HERMANA? ¿CREES QUE TU ÉXITO MUCHO TIENE QUE VER CON EL APOYO DE TUS HERMANAS: NICOLE (VIOLONCHELISTA) Y EVELYN (FLAUTISTA)?

NP: Sin mis hermanas Evelyn y Nicole, grandes y admiradas artistas y seres humanos y, sin mi madre Cristina, no estaría hoy donde estoy. Las amo, admiro y respeto, y me siento honrada de compartir con ellas en esta existencia.

OH!MAGAZINE: “UNA MUJER” FUE DE LOS DISCOS QUE LANZASTE EL AÑO PASADO, ¿QUIÉN ES ESA MUJER QUE QUIERES SER? ?

NP: No lo sé, aún continúo la búsqueda.