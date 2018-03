Miralba Ruiz: "No comparto que se asuma un patrón específico de belleza para validar a la mujer"

Venez Gafer

Santo Domingo

Miralba Ruiz ha venido proyectando en la televisión durante casi veinte años (los cumple en mayo) una imagen de elegancia e integridad. De hecho, ese sello profesional y personal, la ha posicionado como una figura de valor dentro del medio artístico y, por supuesto, en el corazón de los que han seguido su trayectoria. A pesar de que estudió Administración de empresas y Análisis y programación de sistemas, su vocación la fue guiando hasta llegar a su auténtico hado: comunicar, pero claro, que ese destino de comunicadora fue moldeándolo con diplomados en producción, contenido y proyectos en Televisa México.

OH!MAGAZINE: EL 20 DE MARZO, SERÁS UNA DE LAS TRES ESTRELLAS QUE PRESENTARÁN LA ALFOMBRA ROJA. ¿CÓMO ESTÁN TUS EMOCIONES AL RESPECTO?

MIRALBA: !Estoy feliz y nerviosa! Feliz porque estaré colaborando con un gran equipo y con grandes amigos; nerviosa porque es la plataforma más vista del país y eso impone presión.

OH!MAGAZINE: ES LA TERCERA VEZ QUE CONDUCIRÁS LA ALFOMBRA ROJA, Y PUBLICASTE EN TU INSTAGRAM QUE HACERLO MÁS QUE UN RETO, ES UN HONOR. ¡AMPLÍANOS MÁS DEL HONOR QUE ES PARA TI!

MIRALBA: Así es, es un gran honor porque repetir significa que llenamos las expectativas y vuelven a confiar en mí. Eso se agradece. Tener ese récord es un honor. Anteriormente lo hice bajo la producción de dos canales, esta vez la producción es distinta y más elaborada.

OH!MAGAZINE: ¿YA TIENES IDEADO QUIÉN TE VESTIRÁ O QUÉ TE PONDRÁS?

DOMINIQUE: Sí, el concepto ya está claro.

OH!MAGAZINE: EL PASADO SOBERANO 2017, RECIBISTE CRÍTICAS CON RESPECTO A TUS SENOS Y RESPONDISTE DE MANERA MUY DIPLOMÁTICA Y CONSCIENTE. ¿CÓMO LOGRAS MANEJAR LA PRESIÓN PÚBLICA?

MIRALBA: La presión pública la manejo y no me molesta la crítica. En esa ocasión, lo que me hizo responder dos días después fue la distorsión sobre “belleza” que leía en quienes me decían que debía ponerme prótesis o no usar un escote. No tengo nada en contra de las cirugías, son fantásticas hechas con criterio y armonía. Lo que no comparto es que se asuma un patrón específico de belleza para validar a una mujer.

OH!MAGAZINE: EN ESA MISMA OCASIÓN DIJISTE: ‘‘LA BELLEZA VIENE EN TODOS LOS TAMAÑOS’’, Y SEGÚN TU PERCEPCIÓN: ¿CÓMO DEFINIRÍAS LA BELLEZA DE UNA MUJER?

MIRALBA: Cada mujer tiene su propia belleza y no hay- más aún en esta épocapatrones específicos de belleza porque cada raza, tamaño, edad y/o peso tienen representantes muy bellas. No hay una sola forma de ser bella. ¡Hay muchas!

OH!MAGAZINE: ESA FLOR QUE TIENES TATUADA EN LAS PIERNAS, ¿QUÉ SIMBOLIZA PARA TI?

MIRALBA: Esa flor soy yo; suave y delicada si me tomas por los pétalos, pero ya sabes lo que pasa si te tocan las espinas.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO ES MIRALBA EN UN DÍA SIN TRABAJO, NI PROGRAMAS, SOLO LA MADRE Y ESPOSA?

MIRALBA: Sin maquillaje, descalza y con ropa simple y cómoda. Amorosa, cariñosa, pegajosa, dormilona y amante de las actividades al aire libre. En días de ocio me verás escuchando música, jugando con mis hijas, leyendo libros, viendo series y documentales... básicamente.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO CUIDA MIRALBA SU FIGURA?

MIRALBA: Trato de comer mucho pescado porque tiendo a tener colesterol alto. Trato de comer sano de lunes a viernes y me doy mis gustos los fines de semana. Entreno 3-4 veces por semana 45-50min por sesión. Mi entrenamiento básico se llama HIIT (High Impact Interval Training).

OH!MAGAZINE: SEGÚN TU PERCEPCIÓN, ¿CÓMO SE ENCUENTRA LA TELEVISIÓN DOMINICANA, AHORA QUE LAS REDES ESTÁN QUITANDO LA PRESENCIA QUE TENÍA VARIOS AÑOS ATRÁS?

MIRALBA: Son un complemento. Ambos medios se complementan. Pero es indudable que la TV requiere estímulo. Espero que pronto llegue una ley de incentivos tal como la recibió el cine.

OH!MAGAZINE: HABLANDO DE REDES, ¿CÓMO HAN JUGADO EN TU CARRERA?

MIRALBA: ¡Importantísimas! Me dan un contacto directo con la gente y eso me encanta!

OH!MAGAZINE: PUBLICASTE UNA FRASE DEL GUÍA ESPIRITUAL KRISTHNAMURTI: ‘‘LA INTUICIÓN ES EL SUSURRO DEL ALMA’’. Y SE DICE A MENUDO QUE LA MUJER TIENE ESE SENTIDO DESARROLLADO. ¿EN ALGÚN MOMENTO DE TU VIDA HAS TOMADO TUS DECISIONES RESPETANDO LO QUE TE DICTA TU CORAZÓN, TU INTUICIÓN..?

MIRALBA: Con el tiempo he aprendido cada vez más a escuchar mi instinto. Sí, mi intuición me ha hecho hacer y desbaratar cosas. Creo mucho en las energías de la gente, los lugares...

OH!MAGAZINE: YA QUE ENTRAMOS EN EL TEMA MUJER, ¿ALGÚN CONSEJO PARA AQUELLAS QUE PUEDEN ESTAR SIENDO AGREDIDAS EMOCIONAL O FÍSICAMENTE?

MIRALBA: Es una situación muy difícil, porque en su mayoría se sienten atrapadas. Les diría que busquen el valor de hablar y pedir ayuda. El silencio es casi una condena de muerte. No es verdad que merecen o buscan lo que les pasa, están atrapadas en una errada concepción del amor. El amor no es control ni propiedad. Pero repito: muchas no están ni siquiera en condición de entenderlo, porque el miedo es más grande que la lógica.

OH!MAGAZINE: ¿TUS HERMOSAS NIÑAS TE HAN DADO ALGUNA LECCIÓN QUÉ TE HAYA MARCADO?

MIRALBA: Ellas dos en sí mismas son dos grandes lecciones para mí.

OH!MAGAZINE: A SABIENDAS DE CÓMO SE MANEJA LA TELEVISIÓN DOMINICANA, ¿TE GUSTARÍA QUE TUS HIJAS MARA Y AINHOA SE INVOLUCREN EN ELLA?

MIRALBA: Sí, sin dudas. Yo no he encontrado “manejos” peores ni mejores que en otras áreas profesionales. Si eso es lo que quieren hacer cuando sean adultas, las ayudaría y apoyaría. Todas las profesiones pueden ejercerse con dignidad.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ ENSEÑANZAS LES REPITES SIEMPRE?

MIRALBA: Siempre les digo que si van a hacer algo que lo hagan bien y que tengan amor propio. Les digo que la inteligencia es poderosa y que ser mujeres no las limita a nada en el mundo. Mi mejor consejo es: sean cómplices de sus sueños.

OH!MAGAZINE: ERES UNA DE LAS BUENAS COMUNICADORAS QUE HA PROCREADO LA TELEVISIÓN DOMINICANA, Y QUE HA MANTENIDO SU ESENCIA POR MUCHOS AÑOS. ¿CÓMO LO HAS LOGRADO Y CUÁL ES EL SECRETO?

MIRALBA: ¡Cuánto me emocionan tus palabras! Creo que tengo bases familiares muy sólidas y siempre tuve claro que la meta no era fama, sino prestigio, y eso requiere tiempo y esfuerzo. Siempre he pensado que estamos en el mundo para sumar. Veo mi trabajo como un compromiso, no solo como un privilegio (que también lo es). En la medida que eres honesto, así te recibe la gente. No tengo energías para aparentar lo que no soy; eso debe ser lo más desgastante del mundo.