La fórmula amor + dinero propuesta por "El Boli" que cayó mal a muchas mujeres

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Bolívar Valera (“El Boli”) es conocido por sus bromas sobre las mujeres y su supuesto machismo, pero esta vez parece que el tiro se le fue un poco más lejos. El Día Internacional de la Mujer, que con tanta devoción se conmemora en el mundo, él se despachó con una de sus perlas, que si bien pudo ser una de sus bromas muchas mujeres se lo tomaron en serio, incluyendo a la veterana comunicadora Altagracia Salazar.

“Atención dominicanos en el extranjero, demuestra tu amor con esa remesa en el día de la mujer, a los residentes en RD, transfiera esos chelitos que hay que ir al salón que mañana es viernes”, publicó “Bolicoelho” en sus redes sociales.

De inmediato vino la reacción femenina alarmada, indignada, como la comunicadora Salazar, quien se expresó alarmada en su programa por el canal 37.

“El que la botó por los 411 y la bola cayó en el estadio en términos de un concepto ofensivo hacia la mujer fue una persona que yo tenía en aprecio y que tengo que revisarme es Bolívar Valera, alias el Boli”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Entonces Bolívar, que es hijo de unos queridísimos profesores universitarios, entiende que lo que hace feliz a una mujer es o que le den dinero o que la compren”.

Salazar lamentó que en un día “en el que las mujeres que pensamos un poquito andamos reclamando derechos y que tratamos de demostrar que las mujeres viven mejor en los países donde se le respetan sus derechos, ese compañero escribe esa patochada para no decir otra cosa”.

En su propio Instagram, el Boli recibió ataques de hombres y mujeres que consideraron el comentario como inapropiado.

El usuario Raul Gavilia le escribió: “Que penoso Bolívar, las mujeres se valoran con lo económico, segun usted, @bolivarvalera se le fue la mano usted con tanto talento y con tantos valores que le ha enseñado doña Rosa”.

También hay quienes lo defienden y señalan que eso es una broma, además de que entienden se trata de una realidad dominicana de que muchas mujeres prefieren el dinero al amor.

En el Instagram del portal Cachicha el usuario axbreton refiere que Salazar actúa “como si no se supiera que eso es lo que se vive hoy en día”.

Katty Jazmin García no cree que Valera haya dicho eso con ánimos de denigrar a la mujer “ni refiriéndose a si se venden o no, primero creo que es una chercha más de las de él y segundo a ninguna mujer le disgusta que le den dinero (eso no quiere decir que se esté vendiendo), en este país la única frase real que dijo el Presidente en su discurso fue que se vive mucho la doble moral!”.