Natti Natasha cantará en Premios Soberano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

"Criminal" es una de las canciones de moda y fue una de las razones expuestas por los productores de Premios Soberano 2018 para integrarla a los segmentos musicales que serán parte de la próxima entrega en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La artista, que junto a Ozuna popularizó esta canción y a la fecha totaliza más de mil millones de view en YouTube, fue confirmada por la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana (CND), para actuar en la ceremonia del martes 20 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

"Qué gran alegría poder tener en escena a Natti Natasha que actualmente con esta pegada de 'Criminal' se escucha por todo el mundo", comentó Alberto Zayas, productor de la edición 34 de la ceremonia.

Natti, de 31 años, apuesta a las fusiones tropicales para producir las canciones con las que viene ganando terreno fuera de República Dominicana.

El hip hop, el pop y el reggaetón se entremezclan en sus creaciones. Luego del hit «Criminal» con Ozuna, también tuvo la oportunidad de grabar "Amantes de una noche" con Bad Bunny –otro artista súper pegado actualmente– la canción "Dutty Love" con Don Omar, mientras que con Farruko inmortalizó el tema «Fotos y te fue de le» (remix).

Don Omar fue su padrino musical, quien la encaminó hace varios años cuando todavía era una cantante poco conocida, lo que le abrió las puertas de escenarios importantes como el de los premios Billboard Latinos. Con Henry Santos grabó «Juntos podemos volar». Con el sello de Don Omar, Orfanato Music Group, con Universal Music Latin Entertainment detrás, estrenó en iTunes el EP Natti Natasha: All About Me.

Además de Natti Natasha, Acroarte y CND confirmaron para Premio Soberano 2018 las actuaciones de Don Miguelo, Mozart La Para, Chimbala, Liro Shaq, Sergio Vargas, Víctor Manuelle y Daddy Yankee. La premiación será conducida por Roberto Ángel Salcedo y Nashla Bogaert.

Los Premios Soberanos serán transmitidos a partir de las 7:00 de la noche por Telemicro (canal 5) y Telemicro Internacional para el resto del mundo.