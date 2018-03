Madre del Pachá lo regaña por beso forzado a merenguera

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

La madre de Frederick Martínez (El Pachá) recrimina a su hijo y le exige que le pida disculpas a Belkis Concepción, después de que este besara a la fuerza a la merenguera durante su presentación en el programa "Pégate y gana con El Pachá” por Color Visión, canal 9.

El pedido de doña Luchy a su hijo lo hizo a través de una nota de voz que se compartió por WhatsApp en la que dice: “Federico eso es una falta de respeto, eso está muy mal, esa muchacha es una dama, tu no tenías que hacer eso, por favor pídele una disculpa el sábado. Tú no sabe si esa muchacha tiene su esposo”.

En la nota continuó: “Si hubiera sido yo te doy una galleta que rueda por ‘freco’, porque tú hiciste eso muy feo en el aire, eso tú no lo podías hacer, porque por mucha confianza que tú tenga con una persona no debes hacer eso, es una falta de respeto”, dijo doña Luchy, luego de que la merenguera enviara un comunicado de prensa informando que se sintió acosada sexualmente por El Pacha.

En el audio la madre del animador lo amenaza y le dice que le dará dos “galletas” cuando él vaya a su casa.

En el comunicado, Concepción escribió: “Me siento indignada, ofendida y atropellada tanto como profesional que soy, pero mucho más como mujer. En todos los años que llevo de carrera he mantenido una imagen intachable, nunca he actuado de ninguna otra forma que no sea con altura y profesionalismo. Soy una mujer que merece ser respetada. ¿Y cómo puede ser que en pleno programa en vivo se me falte el respeto a mi dignidad de mujer?”

“Él no tiene el derecho de utilizar a ninguna mujer como si fuera su objeto o su propiedad. Mi orquesta y yo fuimos a realizar un trabajo, no a que nos humillaran, porque aparte de besarme a mí, quiso intentarlo con una de mis integrantes insinuándole cosas indebidas”, sostuvo.

Explicó que reaccionó, en el momento, como entendió era correcto y continuó con la presentación en vivo en el espacio para evitar que el animador le faltara el respeto a alguna de sus integrantes.

“Pero quiero que todo el mundo esté bien claro. Yo no fui a ese programa a que me faltara el respeto, pues no estoy de acuerdo con el acoso ni maltrato a una mujer. Es tiempo de que la mujer no se quede callada y enfrente a los hombres. Y les digan que su tiempo de acosar y maltratar a las mujeres se acabó. Espero que ninguna otra mujer tenga que vivir esa experiencia como la tuve yo”, concluyó.