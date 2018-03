No quiere casillas

Jessica Leonor

Santo Domingo

Manny Cruz no quiere encasillarse en un género. Aunque se ha destacado por baladas como “Tarde” que se posicionó en 2017 como la número uno en el país, en su primer disco hace un recorrido entre varios ritmos: trap, merengue, pop y urbano.

“En este álbum vengo con música diversa, no me encasillé en un género, me gusta la música en general. Quiero hacer fusiones con A&B, con trap, merengue con pop, pop urbano, acústico, y con esta producción direccionar mi carrera y hacer otro tipo de música”, explicó el cantante a LISTÍN DIARIO.

Actualmente el artista estrenó el video de su canción “Aquí se va”, y comentó: “Lo fusione con otros ritmos, para que fuera más bailable y es el primer tema que hago en corte de fiesta. No habla de amor y ni de desamor y lo hice porque me encanta ese tipo de música”.

El disco, que duró preparando un año y siete meses, está compuesto por 12 canciones y de ellas han sido lanzadas cuatro: (Sobrenatural, Tarde, Dime pa’ qué, y Aquí se va), las restantes serán colocadas en las plataformas digitales días antes de su presentación en Hard Rock Live.

“He sido bien meticuloso con el disco, trato de que todo salga bien, soy bien perfeccionista y quiero que quede lo más perfecto posible”, aseguró el compositor que en esta ocasión no tiene colaboraciones, pero que garantizó estar trabajando un tema a dúo junto a su hermano Daniel Santacruz.

Gracias a su trabajo en 2017 y a escribir junto a su hermano el tema “Deja Vu”, se ganó su primer ASCAP y ha sido nominado por Acroarte en las categorías: “Solista del año”, “Compositor” y “Colaboración del año” en los premios Soberano que se realizarán este próximo 20 de marzo en el Teatro Nacional.

Ganadores del ASCAP

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) reconoció el pasado martes a Manny Cruz y a su hermano Daniel Santacruz por la composición del tema “Deja Vu”, sencillo interpretado por Prince Royce y Shakira. Esta estatuilla es la primera para Manny y la número 13 para Daniel, quien en la misma noche también fue reconocido por los temas “La carretera” y “Moneda”.