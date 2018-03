¿Ella fue acosada?

Jessica Leonor

Santo Domingo

Georgina Duluc no ha sido acosada ni maltratada, insistió ella. Luego del destape de muchas figuras internacionales quienes han dicho ser víctimas de acoso y maltrato sexual por parte de hombres en posiciones laborales superiores, la actriz y comunicadora asegura que esto nunca le ha pasado.

“Yo me he sentido mal, porque al parecer a la única que no han acosado es a mí. ¿Quién se va a meter conmigo?, lo primero es que yo no me le voy a quedar callada. El acoso aquí en República Dominicana yo no lo codifico, aquí no es verdad que ningún dueño de ningún canal te va a decir que te va a poner un programa”, dijo la actriz en la presentación de su nueva obra de teatro “¿Aló, Dios? ¡Habla Eva!”.

La comunicadora especificó que no niega el hecho de que pasen este tipo de cosas, ya que es un país eminentemente machista y la discriminación es el día a día. “La violencia, el abuso psicológico y físico que por décadas se ha practicado aquí por el machismo ya es un asunto de costumbre, entonces yo creo que en el país hay mucha vulnerabilidad, mucha falta de educación y lo primero que necesitamos para ser no solo mujeres, sino seres humanos fuertes, es educación y aquí o hay”.

La actriz que con esta obra realiza su primer monólogo y es producido por Ramón Santana, comentó que otro factor para que se dé el acoso es la personalidad de la mujer: “Yo esto no lo hago porque lo necesito, ni tampoco soy una mujer sumisa ni tengo la autoestima bajita, el abuso de poder es porque la persona abusada es vulnerable y yo en ningún momento he sido muy vulnerable que digamos, y si hablamos de propuestas indecentes mejor se las hacia yo. Era conmigo que había que tener cuidado”, agregó.

Aunque ella no ha tenido que pasar por esta experiencia, no se niega a formar parte de cualquier campaña en contra del acoso sexual. “El hecho de que yo no haya sido acosada no me hace indiferente, pero incondicionalmente me uniría y apoyaría cualquier movimiento”, así lo aseguró Georgina, quien comentó que este año está en tres obras de teatro y en tres producciones cinematográficas, tiene el deseo de ser tomada en cuenta en proyectos en lo que le toque hacer de loca, adicta, fuerte y que se arriesguen con ella con cosas distintas a Eva.

“¿ALÓ, DIOS?, HABLA EVA

Es una comedia que muestra la revolución femenina, luego de muchos años de que Eva mordiera el fruto prohibido y le surgieran muchas preguntas. La trama se desarrolla en El Paraíso, que para sorpresa de Eva está ubicado en República Dominicana. Un paraíso futurista y moderno que Eva no entiende y donde la actriz, romperá con la cuarta pared al hacer partícipe al público de todos sus miedos y quejas, pretendiendo pedirle explicación a Dios de la razón sobre cómo ella fue creada. Este monólogo es protagonizado por Duluc y dirigido por Ramón Santana, se presentará del 5 al 8 de abril, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, con los arreglos de Waddys Jáquez, quien adaptó y reescribió esta pieza, original de los venezolanos Marcela Girón y Guillermo Canache. El texto también cuenta con los aportes de Ramón Santana y Georgina Duluc y la escenografía estará a cargo de Fidel López.

LA REINA DE LA ALFOMBRA

EN EL SOBERANO. Georgina Duluc estará en esta edición de premios Soberano y en esta ocasion vestida por Arcadio Diaz. Ella explicó que asistirá al evento porque estará en el país y necesita publicidad para su obra. Según informó tiene entrevista y hora asignada.

Refiriéndose a si conservará su corona como “La reina de la alfombra” dijo: “Una vez no salí entre las mejores vestidas y me quite un peso de encima, estaba tan relajada. No quiero tener esa responsabilidad, no quiero estresarme, además hay muchas muchachas nuevas, alguien tiene que surgir y ocupar el lugar, porque no puedo ser yo todo el tiempo. Aunque mi favorita soy yo definitivamente”.