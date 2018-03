La ceremonia del Óscar fue marcada por la inclusión

Pachico Tejada

Santo Domingo

El ”scar siempre se ha movido por los sucesos del mundo del cine y de la acontecimientos sociales del momento. Por eso en tiempos en los que el planeta está patas arriba con gobernantes radicales como Donald Trump, este premio le ha hecho frente.

Es por esto que aunque estuvo presente el movimiento #MeToo, los derechos de las mujeres no fueron los únicos reivindicados. En ese sentido, el premio que otorgó en su edición 90 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood el pasado domingo sirvió de voz a otras poblaciones sensibles.

Frances McDorman llamó a la inclusión y a las mujeres nominadas a ponerse de pie, y pidió a los productores a escuchar los proyectos que tienen cada una y ofrecer financiación. Este fue el momento más alto del movimiento femenino que se ha venido levantando poco a poco en Hollywood y que terminó de explotar el año pasado con el caso Harvey Weinstein.

Los latinos fueron triunfadores en un país que tiene un presidente con unas ideas contrarias a la inmigración. El triunfo de Guillermo del Toro como Mejor director y su filme, “La forma del agua” como Mejor película; “Coco”, como Mejor película animada, y “Una mujer fantástica”, de Chile como Mejor película de habla no inglesa, coronó lo hispano.

De igual forma, la comunidad afroamericana se encontró represantada en el ”scar que recibió Jordan Peele por “Get Out”, al Mejor guion original.

La historia de amor gay “Call Me By Your Name”, obtuvo el premio a Mejor guion adaptado. Estos premios han dado a esta gala el carácter inclusivo que necesita el mundo social y político en la actualidad.