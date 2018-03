Lista de ganadores de Premios Oscar 2018

AP

Los Angeles

"The Shape of Water", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, reinó en la 90 edición de los Óscar con cuatro estatuillas, por delante de las dos obtenidas por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y las tres de carácter técnico de "Dunkirk".

Lista de ganadores de los Premios de la Academia, en su 90ª edición, que se entregaron el domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Mejor película: “The Shape of Water”.

Dirección: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”.

Actor: Gary Oldman, “Darkest Hour”.

Actriz: Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Actor de reparto: Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Actriz de reparto: Allison Janney, “I, Tonya”.

Película en lengua extranjera: “Una mujer fantástica” (Chile).

Guion adaptado: “Call Me By Your Name”.

Guion original: “Get Out”.

Cinta animada: “Coco”.

Corto animado: “Dear Basketball”.

Diseño de producción: “The Shape of Water”.

Cinematografía: “Blade Runner 2049”.

Mezcla de sonido: “Dunkirk”.

Edición de sonido: “Dunkirk”.

Música original: “The Shape of Water”.

Canción original: “Remember Me”, de “Coco”.

Diseño de vestuario: “Phantom Thread”.

Documental (largometraje): “Icarus”.

Documental (cortometraje): “Heaven is a Traffic Jam on the 405”.

Edición: “Baby Driver”, “Dunkirk”, “I, Tonya”, “The Shape of Water”, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Maquillaje y peinado: “Darkest Hour”.

Cortometraje: “The Silent Child”.

Efectos visuales: “Blade Runner 2049”.