Guillermo del Toro se alza con el Óscar al mejor director y a la mejor película

Por cuarta ocasión en cinco años un cineasta mexicano se alzó con el Oscar a la mejor dirección. Guillermo del Toro, como era ampliamente anticipado, se llevó a casa la estatuilla por su fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina “The Shape of Water”, que también ganó la película del año.

El minucioso maestro del cine de fantasía, que competía por primera vez en esta categoría, se midió con cuatro cineastas dignos de reconocimiento: los veteranos Christopher Nolan por “Dunkirk” y Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”, y los debutantes Jordan Peele por “Get Out”, y Greta Gerwig por “Lady Bird”. Pero todo parecía indicar que él sería quien se llevaría el honor el domingo, pues había arrasado con casi todos los honores esta temporada de premios.

Guillermo del Toro se alzó la madrugada del lunes con el Óscar al mejor director por "The Shape of Water". Es el tercer mexicano que consigue ese logro tras Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("Birdman" y "The Revenant").

"Soy un inmigrante, como Alfonso, como Alejandro, como mis compadres y como muchos de vosotros", dijo el de Guadalajara con el Teatro Dolby en pie, al comienzo de su discurso de agradecimiento.

"Lo mejor de nuestro arte es que borra las líneas en la arena. Hay que seguir haciendo eso cuando el mundo nos dice que las hagamos más profundas", añadió el cineasta, que recogía así la primera estatuilla dorada de su carrera.

Del Toro partía como favorito en esta categoría gracias a su victoria en los premios del Sindicato de Directores de EE.UU., donde se impuso a los mismos rivales que tenía en los Óscar con la excepción de Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), que dejó en los Óscar su plaza a Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

Antes de esta edición, del Toro únicamente contaba con una nominación al mejor guion original por "El laberinto del fauno" (2006).

En esta ocasión también competía el título nominal por el Óscar de mejor película -como productor de "The Shape of Water"-, que finalmente ganó.

Minutos antes perdió el galardón al mejor guion original -junto a su compañera Vanessa Taylor-, trofeo que fue a parar a Jordan Peele con "Get Out".

El director, quien señaló a Efe en una reciente entrevista que este filme es "el más humano y emotivo" de su carrera, se ha convertido en uno de los autores modernos más aclamados gracias a esa apuesta tan particular por la fantasía que ha dejado obras únicas como "El espinazo del diablo", "El laberinto del fauno" y grandes producciones como "Pacific Rim" o "Hellboy".

ACTRIZ, ACTOR, LOS MEJORES

El británico Gary Oldman, en la segunda nominación de su carrera, se coronó como mejor actor en la 90 edición de los Óscar por su trabajo en la cinta "Darkest Hour".

Los demás aspirantes en ese campo eran Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

"Este premio es glorioso. EEUU me ha dado mucho: mi hogar, mi vida, mi familia y, ahora, un Óscar", indicó el intérprete, quien se emocionó al recordar a su madre, que próximamente cumplirá 99 años.

"Estará viendo esto desde su sofá. Gracias por tu amor y tu apoyo. Pon la caldera, que traigo el Óscar", añadió.

Actores como Albert Finney, Brendan Gleeson, Richard Burton, Timothy Spall, Bob Hoskins e incluso Christian Slater se pusieron previamente en la piel del ex primer ministro británico Winston Churchill, pero Oldman ofrece en "Darkest Hour" el retrato definitivo del icónico político a pesar de las capas de maquillaje y mostrando todo su talento sin caer en la mera imitación.

Oldman logra la victorias tras haber sido candidato previamente por "Tinker Tailor Soldier Spy".

Churchill se convierte, por su parte, en el segundo miembro de la clase política británica interpretado en el cine con un Óscar. La victoria anterior fue para la encarnación de Benjamin Disraeli a cargo de George Arliss.

Frances McDormand ganó el Óscar a la mejor actriz, el segundo en su carrera, gracias a su interpretación de una madre terca y justiciera en el drama con toques de humor negro "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

MÁS GANADORES

"Dunkirk", la cinta bélica de Christopher Nolan, dominó con tres galardones la primera mitad de unos Óscar en donde también brillaron "Coco" y la chilena "Una mujer fantástica".

"Dunkirk" se proclamó vencedora en las dos categorías de sonido de los Óscar: mejor edición para Richard King y Alex Gibson y mejor mezcla para Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten.

Además, se alzó con la victoria al mejor montaje para Lee Smith.

La chilena "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, hizo historia al dar a Chile el primer Óscar en la categoría de mejor filme en lengua no inglesa.

Y "Coco", la película de Pixar inspirada en el Día de Muertos de México, se proclamó vencedora de la estatuilla a la mejor cinta de animación y mejor canción, "Remember Me".

Sam Rockwell cumplió con los pronósticos, después de arrasar durante toda la temporada de premios, y se llevó el Óscar al mejor actor de reparto por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

De la misma forma, Allison Janney con "I, Tonya" confirmó su condición de gran favorita al ganar el galardón a mejor actriz de reparto.

La estatuilla a mejor maquillaje y peluquería fue para Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick por su labor en "Darkest Hour".

Por su parte, Mark Bridges triunfó en el apartado de mejor vestuario por "Phantom Thread".

"Icarus", una película de la plataforma digital Netflix sobre el dopaje en el mundo del deporte, ganó la estatuilla al mejor documental.

"The Shape of Water", la cinta del mexicano Guillermo del Toro que se presentó como favorita con trece candidaturas, llegó al ecuador de los Óscar con un premio para Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeffrey A. Melvin por el diseño de producción de la cinta.

Toda una estrella del baloncesto como Kobe Bryant ganó junto a Glen Keane la estatuilla al mejor corto animado por "Dear Basketball".

Y "Blade Runner 2049" obtuvo el premio a los mejores efectos especiales, que recibieron John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Richard R. Hoover.