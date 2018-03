Daniela Vega: "Cuando se abren puertas, es muy difícil cerrarlas"

Agencias

Los Ángeles

Daniela Vega, protagonista de "Una mujer fantástica", dijo hoy que está "muy feliz y contenta" de pisar la alfombra roja de los Óscar, una ceremonia donde presentará una categoría y en la aspira a llevar para Chile el primer Óscar al mejor filme extranjero.

"Está siendo un año maravilloso. Estamos muy emocionados por estar aquí", valoró la intérprete, que será además la primera actriz transexual en presentar un premio de la Academia.

"Cuando se abren puertas, es muy difícil cerrarlas. Las conquistas son siempre colectivas y las personas que somos sus rostros visibles representamos a todo un equipo. Esta película es algo que se podrá ver siempre", declaró.

El director del filme, Sebastián Lelio, afirmó, por su parte, que el año ha sido extraordinario.

"Este año se siente en realidad como 10 años, por la cantidad de gente que hemos conocido, las experiencias y los momentos tan inolvidables... Un año normal no debería tener más de 30 momentos inolvidables, pero este ya ha tenido como 10.000", dijo entre risas.

Chile podría alzarse hoy con el primer Óscar de su historia a la mejor película extranjera -estuvo nominada por "No" (2012), de Pablo Larraín-.

"Siento un gran orgullo. Representamos a toda una generación de cineastas que hemos crecido juntos. Es fantástico representar aquí la fuerza creativa de Chile", sostuvo.

La película chilena llega a los Óscar tras ganar el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale, el Goya español al mejor filme iberoamericano, tres Premios Fenix y, ayer mismo, el Spirit del cine independiente a mejor película internacional.

En los Óscar tiene como contrincantes a "The Square" (Suecia), "The insult" (Líbano), "On body and soul" (Hungría) y "Loveless" (Rusia).