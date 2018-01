Pamela Sued responde a la pregunta: ¿Y las chapas para cuándo?

Jessica Leonor

Santo Domingo

Las redes sociales son una plataforma para que las figuras tengan un mayor contacto con sus seguidores y viceversa. Estas interacciones no siempre son agradables y halagadoras y pueden llegar a molestar a algunas de las partes, como fue el caso de Pamela Sued, quien respondió a un seguidor que le comentó en una de sus publicaciones: “¿Y las chapas para cuándo?”.

La comunicadora luego de leer el comentario que realizó el usuario de la cuenta @catadordemanzanas en su fotografía, realizada haces algunos meses y publicada ayer como un #tbt, respondió: “Para nunca, mi éxito depende de otra cosa… Soy pro cerebro, jamás pro chapas”.

Esta publicación provocó una serie de comentarios en defensa de la conductora del programa semanal de variedades “Pamela todo un show” (Color Visión), pero la respuesta de ella no quedó solo con esa oración. Además compartió en sus historias en Instagram lo sucedido iniciando con su fotografía, luego el comentario incómodo y despues con su respuesta.

En las historias Pamela escribió: “Me da penita con esas mentes tan cortitas. Hoy en día hay muchas mujeres que piensan que el éxito (personal y profesional) se alcanza con silicona (grandes pechos, nalgas desproporcionadas, cinturas minúsculas)… Y nooo”.

Continuó: “No se dejen engañar por esos fenómenos que quieren hacer creer que la mujer atractiva, exitosa uy emprendedora debe de verse así. Las cualidades que deben de resaltar en una mujer son la integridad, honestidad y la decencia”.

También escribió que "mil veces prefiero que me admiren por mi trabajo, mi talento o hasta mi sonrisa que ser famosa o comentada porque mis atributos físicos son exuberantes. Mujer: tu valor no está en tu cuerpo. El mundo quiere vender esa fantasía. Esa no es la realidad".

Junto a esto compartió fotografías de mujeres exitosas que no lucen con proporciones fuera de lo normal entre estas Oprah Winfrey,la princesa Diana, Michelle Obama, Celine Dion, Elle Degeneres y Meryl Streep y escribió “veamos pues mujeres exitosas de verdad, y díganme ustedes como se ven estas mujeres físicamente. Ojo: mujeres exitosas que han permanecido en el tiempo. No con cinco minutos de fama".

Tras compartir las imágenes de estas figuras escribió “Ahí hay varias… Y me quedo corta, muy corta, porque hay tantas mujeres valiosas (no necesariamente artistas) cambiando el mundo con su cerebro bien poblado y no con sus siliconas a punto de explotar. Estas mujeres exhiben el tipo de éxito con el que yo me identifico, el que se construye con el tiempo y no en cinco segundos”.

“Pero na’ el que quiere silicona y un modelo a seguir de absolutamente nada… También tenemos para su gusto y exigencia”, indicó, y en la siguiente historia colocó una foto de Kim Kardashian.