Guillermo: el gran Toro latino del cine

AP

Los Ángeles

Guillermo del Toro y Greta Gerwig están entre los cinco cineastas reconocidos por su labor por el Sindicato de Directores de Estados Unidos.

El sindicato anunció ayer nominaciones en la categoría de largometraje que incluyen a Del Toro, por su romance entre una mujer muda y un monstruo marino “The Shape of Water” (“La forma del agua”), y a Gerwig por su relato sobre el paso a la edad adulta “Lady Bird”.

Los demás candidatos son Jordan Peele por su popular cinta de terror “Get Out”, Martin McDonagh por la película de venganza “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, y Christopher Nolan, quien con “Dunkirk” suma ya su cuarta nominación en estos galardones. Los ganadores serán revelados el 3 de febrero.

Personalidad

Guillermo Del Toro tiene sobre sus ojos a Latinoamérica que ve en él su punta de lanza y representante. El mexicano consiguió el pasado domingo el trofeo al Mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en “The Shape of Water”.

En esa categoría competía frente a Steven Spielberg (“The Post”), Ridley Scott (“All the Money in the World”), Christopher Nolan (“Dunkirk”) y Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

Tercer latino

Del Toro es el tercer cineasta latino que consigue esta distinción tras sus compatriotas Alfonso Cuarón (“Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (“The Revenant”).

“The Shape of Water”, la fábula dirigida por Guillermo del Toro en torno a la historia de amor entre una mujer y un monstruo acuático, encabeza con 12 candidaturas la lista de películas que optarán a los premios Bafta, que concede la Academia Británica del Cine. Entre otros, el filme opta a los galardones a la Mejor película y mejor dirección (Guillermo del Toro), mejor actriz (Sally Hawkins) y mejor actriz secundaria (Octavia Spencer).



Actrices. Sally Hawkins (Elisa Espósito) y Octavia Spencer (Zelda Fuller) en “The Shape of Water”.

MÉXICO EN SUS HISTORIAS

ORÍGENES:

Guillermo del Toro Gómez (Guadalajara, Jalisco; 9 de octubre de 1964) ya ha sido galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel. El domingo sumó un Golden Globe como mejor director por “The Shape of Water” (“La Forma del Agua”).

Comenzó a filmar en México desde adolescente, cuando estaba en el Instituto de Ciencias, en la ciudad de Guadalajara. Pasó diez años en diseño de maquillaje y formó su propia compañía, Necropia, antes de poder ser el productor ejecutivo de su primer filme a los 21 años.

En 1998 su padre fue secuestrado en México; tras conseguir su liberación mediante el pago de un rescate, Del Toro decidió mudarse al extranjero y actualmente vive en Los Ángeles, Estados Unidos.

El pasado domingo, el cineasta mexicano ofreció una conferencia con la prensa, donde aseguró que haber nacido en México es uno de los factores que le han permitido lograr películas que son luminosas y oscuras a la vez.

La afirmación vino después de una pregunta formulada en inglés por una reportera de la agencia china de noticias Xinhua: “Usted tiene una habilidad extraordinaria para ver el lado oscuro de la naturaleza humana, la fantasía y el terror, pero a la vez es una persona realmente alegre y amorosa. ¿Cómo logra ese balance?” Del Toro respondió de inmediato: “Soy mexicano”, entre las risas y aplausos del público presente, reseñó el portal verne.elpais.com.