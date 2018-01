¿Qué le queda a un fan de la realeza sin boda?

AP

Los Ángeles

La Casa de Windsor ha proporcionado cinco monarcas británicos hasta la fecha pero a ti te tomó apenas un instante ver la segunda temporada de “The Crown” en Netflix. Y la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle es recién en mayo, ¡por todos los cielos!

Se ha dicho que la tercera temporada de “The Crown” se estrenará apenas en 2019, así que, ¿qué le queda a un obsesionado con la realeza en el internet?

He aquí ideas de lo que puedes ver mientras esperas. ¿Qué tal la segunda temporada de esta serie de Masterpiece que comenzó en el 2016? La temporada dos comienza el 14 de enero y se ha confirmado una tercera.

El programa hasta ahora se ha enfocado en los primeros días de reinado de la reina Victoria. Es protagonizado por Jenna Coleman como la joven y ansiosa Victoria, y Tom Hughes como el seco pero apuesto príncipe Alberto.

La mayoría de los estadounidenses lo conoce como una serie de PBS,

“Diana, in Her Own Words”, “Empire of the Tsars”, “Prince Philip: The Plot to Make a King”, “Elizabeth at 90: A Family Tribute”, “The Royals” y “The Royal House of Windsor” están todos disponibles en Netflix. Si te interesa viajar en el tiempo está la serie de Showtime “The Tudors”, disponible en Netflix.

Es protagonizada por Jonathan Rhys Meyers y cubre la tumultuosa corte del rey Enrique VIII en el siglo XVI.

También está en Netflix “Reign”, drama originalmente transmitido por CW que abarca el ascenso de María Estuardo. Tiene mucho sexo e intriga política.

Si lo tuyo son las grandes producciones de cine, mira “Dunkirk” y “Darkest Hour”.