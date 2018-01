Hollywood sigue en medio de un tsunami

AFP

Los Ángeles

Los reportes de que el actor estadounidense Mark Wahlberg ganó 1,500 veces más que su colega mujer Michelle Williams por volver a filmar escenas de la película “Todo el dinero del mundo” (“All the Money in the World”) han causado un gran revuelo en Hollywood.

Ridley Scott volvió a rodar parcialmente su última película después de que Kevin Spacey, quien la protagonizaba, fue despedido por acusaciones de haber incurrido en conducta sexual inapropiada. Así, Wahlberg y Williams fueron convocados para repetir las escenas con el sustituto de Spacey, Christopher Plummer.

Pero, de acuerdo con USA Today, Williams ganó por su trabajo una asignación diaria de 80 dólares, una cantidad que en total no llega a los 1,000 dólares y que representa menos del 0.07% de los 1.5 millones que Wahlberg recibió.

“Por favor, vayan a ver la actuación de Michelle en ‘Todo el dinero del mundo’. Ella es una actriz brillante, nominada a los “”scar y ganadora de un Globo de Oro”, escribió indignada Jessica Chastain en Twitter.

“Ha trabajado en la industria 20 años. Merece más del uno por ciento del salario que percibe su coestelar hombre”, indicó.

La actriz y activista Amber Tamblyn describió como “totalmente inaceptable”.

OPINIÓN:

La también ganadora del Globo de Oro, Mia Farrow, dijo que la disparidad fue “ofensivamente injusta”, agregando que ella “nunca, jamás recibió ni siquiera una cuarta parte de lo que cobraba el hombre protagonista”.