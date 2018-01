‘Ley de Cine debe ser preservada’

Jessica Leonor | Ramón Almánzar

Santo Domingo

El cine local crece y aumentan las producciones. Esto por supuesto gracias al incentivo de la Ley de Cine, pero esta al mismo tiempo recibe críticas de sectores que entienden que debe ser sometida a una revisión que garantice un mayor control, y limite a productores.

Uno que se vería afectado es Roberto Ángel Salcedo, quien concuerda con que en el año 2020 toca una revisión de la ley, y considera que esto debe hacerse “en un ambiente consensuado entre todos los actores que tienen que ver con el sector, para que puedan ponerse de acuerdo y llegar a un feliz término”.

El productor explicó que en el cine local las comedias funcionan porque el limitado mercado que existe lo permite, cosa que no sucede con los demás géneros, y que para esto es que se ha creado esta ley: “para darle la oportunidad al que no tiene posibilidad”.

Según dijo, si un cineasta realiza una producción en otro género como drama, documental, suspenso, etcétera, se expone a tener una cinta “con baja asistencia aunque sea una excelente películaÖ entonces todo tiene que tomarse en cuenta a la hora de hacerle una modificación a la ley, porque afectaría directamente a ese nuevo cine que lo están generando jóvenes con mucho talento y con mucha potencialidad”, afirmó Salcedo.

El también conductor de televisión, que estrenará el 25 de enero “Pobres millonarios”, sostuvo que para evaluar la Ley de Cine hay que tomar en cuenta que el cine artístico debe promoverse y que el Estado tiene que preocuparse por esa promoción.

“Lo que se ha logrado en los últimos años es importante y es apreciado desde el punto de vista de cómo han ido viajando esas películas, pero también debemos fortalecer la cultura de quien asiste al cine y crear realmente un público que no está creado”.

Un denominador común que el actor reconoce para el éxito taquillero de sus producciones es que están precedidas por una agresiva publicidad, ya que si no es así la gente no asiste a las salas.

SU OPINIÓN DE LA LEY

Roberto sostiene que se debe preservar la ley porque fomenta el nuevo talento, la capacitación técnica, y porque se están logrando inversiones extranjeras. De modificarse, propone que “tenemos que hacer esas modificaciones en consenso... Hay un beneficio general para toda una industria que se ha ido creando” asegurando que antes el Estado no tenía control de lo que se hacía, pero ahora cada peso que se mueve el Estado tiene conocimiento. “Se está construyendo una pequeña gran industria en el cine dominicano”.

La película

Sinopsis. Una familia adinerada recibe una herencia con la muerte de su padre, pero en un periodo de dos años, gastan todo el dinero, venden su parte de la empresa y hacen malas inversiones y quedan en la pobreza. Les quitan la casa y se tienen que mudar a un barrio y esto hace que reaccionen y se conviertan en una verdadera familia.

¿LA PELÍCULA ES UNA COPIA?

El productor y actor Roberto Ángel Salcedo negó que su película “Pobres Millonarios” sea una copia de la telenovela mexicana “Que pobres tan ricos” adaptada de producción colombiana “Pobres Ricos” o de la película “Nosotros los Nobles”.

“La base de la película es completamente original y distinta. Con un estilo dominicano y con el humor que nos caracteriza”, afirmó el actor en una rueda de prensa el pasado lunes.

Esta nueva propuesta que inaugura el año cinematográfico de Salcedo estará en la pantalla grande el 25 de enero con una carga social que fue la que lo motivó a interpretar uno de los personajes en la película.

“La gente lo va a disfrutar en un ambiente humorístico y con un mensaje bonito, de que lo importante es la familia, los sentimientos, la solidaridad y de que eso es lo que debe valorarse sobre lo material”, explicó.

MISIÓN ÉL NO ANDA EN POLÍTICA

Hay un cambio evidente en las cosas de Robertico. De un tiempo a esta parte, a Roberto Ángel Salcedo se le ve más abierto, más accesible a los medios, expone a su familia en redes sociales y hasta se desplaza a puños cerrados y a corazón abierto a comunidades para entregar juguetes o ayudas. Incluso, muchos ya se adelantan a que se trata de acciones encaminadas a un ejercicio político en el 2020.

Él explica esos acercamientos a la gente de otra manera: “Estamos en una fase de consolidación de la imagen respecto a los programas de televisión; nosotros abrimos la televisión solamente para el entretenimiento y hemos establecido una especie de puente para que a través del programa podamos llevar soluciones a algunos problemas”.

Luego agregó: “Por ejemplo, en la época de las mochilas en agosto, hicimos un gran operativo en el programa y le pedíamos a la gente que no nos llevara dinero sino que convirtiera el dinero en algún útil escolar y ahí recolectamos más de cinco mil mochilas e hicimos entrega en algunos puntos del país; la idea es que la gente vea que se entrega de manera efectiva a quien verdaderamente lo necesita”.

De cómo se interpreta, él señala que “lo que uno hace la gente le pone nombre, le pone apellido, pero en este momento son acciones sociales que no tienen un carácter político; las circunstancias habrían de determinar si en un proceso más adelante las cosas se dan, pero lo de ahora es una acción de carácter social simplemente”

SU JEFE INDIO

Otro de los mitos urbanos que rodean a Roberto Ángel Salcedo es que no actúa para otros colegas.

Durante el encuentro de prensa, anteanoche, él anunció una sorpresa: “En este año tenemos una película con mi amigo Francisco Disla (El Indio); vamos a hacer una comedia y hemos llegado a un punto en el que él la dirigirá”.

El guion es de un grupo de personas que trabaja con El Indio.

Lo de actuar bajo la dirección de otros cineastas “no se había dado antes porque las propuestas venían - queremos que usted actúe en la película y queremos que trabaje como productor y ahí es más complicado, para eso la hacemos nosotros, pero ya hemos llegado a un consenso con nuestro querido amigo El Indio”.

Las redes

Actitud. Como parte de esa apertura del director de “Pobres millonarios”, se le ve compartiendo fotos familiares en sus redes sociales. “Uno tiene familia y uno sube una foto y la gente reacciona positivamente. La gente le va solicitando cosas a uno...”, comentó. Él se define como una persona tímida: “Uno no es tan expresivo, a veces uno no habla todos los días. A veces quiere uno tener un sentido para que con estas cosas (ruedas de prensa) no molestar”.