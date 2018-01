BÉLGICA SUÁREZ

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Gracias al buen amigo Ricky Brugal por todas sus atenciones, es muy adorable y social, siempre cumpliendo.

Vive en Puerto Plata, de ahí no se muda, pero lo vemos en todas partes en Santiago y Santo Domingo. Es una de las celebridades de esa ciudad, distinguido en el país y más allá.

Como escribo mucho de restaurantes, me regaló un libro de los más famosos de Nueva York, me subrayó varios que espero visitar en mis próximos viajes a la gran urbe. Eso sí, me dijo que tengo que reservar con tiempo, gracias por todo. Nos Tratamos con el mismo cariño de tanto tiempo.

Almuerzo Banco Central

No pude ir este año al almuerzo del Banco Central, me contó Cándida Ortega que fue fantástico; hubo rifas y alegrías.

Agradezco a Luis Martín Gómez, que estuvo pendiente de todos; pero a esa misma hora tenía un compromiso imposible de fallar, mis amigos Fernando y Joselo Guzmán me pusieron su nuevo y moderno helicóptero a a la disposición.

Wao, pero la verdad, le tengo pánico. El señor gobernador, Héctor Valdez Albizu, estaba muy contento, compartió de forma muy amena con los presentes en esta celebración, de igual modo, la elegante y bien vestida dama Clarissa De La Rocha. ¡Qué bien!

Comentarios

El Corazón De La Navidad una espectacular decoración, es una presentación infantil alegórica a estas hermosas fiestas, ya pasadas. Los niños y por igual los adultos disfrutaron estos días asistiendo al Gran Teatro del Cibao.

Nueva York

Este año fue decepcionante para muchos que se fueron a pasar la Navidad a Nueva York al no poder salir por las bajas temperaturas.

Me tocó ir el año antepasado y como experiencia fue magnífica, el frío era increíble, pero no tanto como ahora que hasta nevó, que por cierto para muchos que fueron desde aquí a ver la nieve, fue una agradable sorpresa.

Par de hombres

Señores, pero que modernos estamos, nos enteramos que una pareja del mismo sexo, un médico famoso y un publicista están súper felices, se le hizo su sueño realidad, ya tienen hijos, de un vientre de alquiler. Me contaron que hay mujeres en un pueblo del Cibao que hacen este tipo de “milagro” de la vida.

Ya no solo es Ricky Martin que tiene hijos con este método, este país supera a otros países en este modernismo.

Excelente

En Santiago abrieron una escuela de negocios con mucho éxito.

Un local muy lindo, GIDEX, que fue inaugurado con la asistencia de personalidades de Santiago.

Franklin de Jesús es el principal promotor de esta importante oficina, junto a un grupo de profesionales.

Es una excelente idea que ofrece asesoría a empresas y eso es bueno porque hacía falta esta escuela de negocios en el país.