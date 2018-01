Ganadores del Globo de Oro en cartelera

Pachico Tejada

Santo Domingo

La temporada de premios del cine sigue y la entrega del Globo de Oro la noche de este domingo empieza a poner más serio el asunto de cara a las nominaciones del Oscar que se darán a conocer el próximo 23 de enero.

La gala de los galardones que otorgan los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una de las más importantes premiaciones del cine mundial, fue celebrada estando en las salas del cine local varias de las cintas agraciadas, incluida la ganadora del Globo de Oro a la mejor película, drama, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh.

La cinta obtuvo un total de cuatro premios, entre ellos mejor actriz, drama, para Frances McDormand, mejor actor de reparto, Sam Rockwell, y mejor guion, para McDonagh.

Otra ganadora que se encuentra en cartelera desde hace semanas es “Coco”, que obtuvo el galardón a mejor película animada. Con las voces de Anthony González, Marco Antonio Solís (Benjamin Pratt en la versión en inglés) y Gael García Bernal, la cinta fue producida por Darla K. Anderson, Lee Unkrich (también director) y Adrian Molina.

También se estrenó en el país “En la penumbra” (Aus dem Nichts), ganadora del premio a la mejor película en lengua no inglesa. La película alemana protagonizada por Diane Kruger y dirigida por Fatih Akin puede ser apreciada en la cartelera local.

Pese a que perdió frente a “Lady Bird” en la categoría mejor película, comedia o musical, “El gran showman” (The Greatest Showman, de Michael Gracey) se encuentra en salas de cine local desde la semana pasada.

Otras que estuvieron postuladas pero que no obtuvieron premios y que ya fueron proyectadas el año pasado son “Dunkerque” (Dunkirk, de Christopher Nolan) y “¡Huye!” (Get Out, de Jordan Peele). Para el 1 de febrero están pautadas estrenarse “The Post”, de Steven Spielberg, y “The Shape of Water”, de Guillermo del Toro.