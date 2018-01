Nació Lenash, la hija de Jhoel López

Hoy, con el corazon rebosado de gratitud hacia Dios y con la emoción mas grande que he sentido, puedo darles la noticia de que VOY A SER MAMÁ ??? .| Les juro que no tengo las palabras exactas para describir esta sensación tan maravillosa que siento, fueron semanas con un deseo inmenso de que este dia llegara, y aqui estoy escribiendo esto y no me lo creo aun ?? lloro de emocion y no puedo evitarlo. Gracias mi Dios por este regalado tan hermoso fruto de un gran amor. Amor de mi vida, aqui estaremos esperando por ti, tu papi @Jhoellopez01 tu hermanita, que desde que supo de tu existencia esta feliz y emocionada por tu llegada, y una familia completa esperando darte todo el amor del mundo. Prometo cuidarte mas que a mi vida.... Gracias @Jhoellopez01 por esto tan hermoso que me has hecho sentir, el mejor regalo que me has dado, sabes que no tengo palabras.... TE AMO ? Gracias a toda la produccion de @NocheDeLuz especialmente a ti @LuzGarciaTV gracias por siempre distinguirnos y preparar algo tan bonito para nuestra familia. A todos ustedes gracias por todo el amor que nos manifiestan cada dia, ahora si, #BabyOnBoard ?? #LaFamiliaCrece #GraciasMiDios #MiBendicion #3Meses #13weeks #Pregnant #MommyToBe Fotografia @Cabassa_Photography Concepto y Estilismo @keytherEstevez_

