Zoe Saldaña: “tenemos que poner fin al abuso”

Women are important. Not hollywood women, not younger women, not lighter, or darker, or bigger, or smaller, or greater, or smarter, or weaker, stronger.... but women. Just women. Women. We matter and we need our voices to be heard. We need to put an end to abuse, sexual harassment, inequality. And we can only do that if we stand together and speak up. #whywewearblack #timesup — La mujer es importante. No una mujer de Hollywood, ni una mujer más joven, ni más ligera, ni más oscura, ni más grande o más pequeña, más alta o más inteligente, ni más débil, ni más fuerte ...una mujer. Una mujer. Mujer, Nosotros importamos y necesitamos que nuestras voces sean escuchadas. Tenemos que poner fin al abuso, el acoso sexual, la desigualdad. Y solo podemos evitar eso si nos unimos y hablamos. #whywewearblack #timesup #porquevestimosdenegro #llegoeltiempo

A post shared by Zoe Saldana (@zoesaldana) on Jan 7, 2018 at 3:55pm PST