La lista completa de los Globos de Oro

"Tres anuncios en las afueras" (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) fue la gran protagonista de la 75 edición de los Globos de Oro con cuatro premios, arrebatando el brillo a "La forma del agua", que, sin embargo, se llevó el premio al mejor director para el mexicano Guillermo del Toro.

"Tres anuncios en las afueras"", una comedia negra sobre los intentos de una madre de que se haga justicia a su hija asesinada, se alzó con la victoria en las categorías de mejor película de drama, mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor de reparto (Sam Rockwell) y mejor guion (Martin McDonagh).

El mexicano Guillermo del Toro consiguió el trofeo al mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en "The Shape of Water".

En esa categoría competía frente a Steven Spielberg ("The Post"), Ridley Scott ("All the Money in the World"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

A continuación la lista de ganadores del 75ta edición anual de los Globos de Oro entregados el domingo en Beverly Hills, California.

CINE

—Mejor película de drama: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

—Mejor película musical o de comedia: ″Lady Bird”

—Mejor director: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

—Mejor actriz, drama: Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

—Mejor actor, drama: Gary Oldman, “Darkest Hour”

—Mejor actriz, musical o comedia: Saoirse Ronan, “Lady Bird”

—Mejor actor, musical o comedia: James Franco, “The Disaster Artist”

—Mejor actriz de reparto: Allison Janney, “I, Tonya”

—Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

—Mejor película en lengua extranjera: “In the Fade” (Alemania/Francia)

—Mejor cinta animada: ″Coco”

—Mejor guion: Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

—Mejor música original: Alexander Desplat, “The Shape of Water”

—Mejor canción original: “This Is Me”, The Greatest Showman

TELEVISION

—Mejor serie de drama: ″The Handmaid’s Tale”

—Mejor actriz, serie de drama: Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

—Mejor actor, serie de drama: Sterling K. Brown, “This Is Us”

—Mejor serie de comedia o musical: “The Marvelous Mrs. Maisel”

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Aziz Ansari, “Master of None”

—Mejor miniserie o película hecha para TV: “Big Little Lies”

—Mejor actriz, miniserie o película hecha para TV: Nicole Kidman,“Big Little Lies”

—Mejor actor, miniserie o película hecha para TV: Ewan McGregor, “Fargo”

—Mejor actriz de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Laura Dern, “Big Little Lies”

—Mejor actor de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Alexander Skarsgård, “Big Little lies”