Bolívar Valera, a KQ-94.5

Santo Domingo

Bolívar Valera (“El Boli”) anunció que hoy lunes iniciará el programa radial “De Camino con Boli”, de 5:00 a 7:00 de la noche, horario que ocupaba el espacio “Buscando sonido”, a cargo de su colega Robert Sánchez, quien continuará su propuesta en la plataforma digital.

Hace unos días se dio a conocer que “El Boli” no continuará al frente de “La Bodega de la Mañana” en la estación radial Amor en la ciudad de New York tras concluir el contrato y no llegar a un nuevo acuerdo entre las partes.

En un principio se manejó que la supuesta razón por la que no se habría renovado el contrato, que duró un año y unos meses, radicaría en el bajo rating del espacio que se difunde de 6:00 a 10:00 de la mañana en la Gran Manzana.

Explicaciones

Sin embargo, Boli decidió no renovar el acuerdo por sus compromisos en República Dominicana y lo difícil que resultaban los viajes constantes.

El animador forma parte del elenco de la propuesta de televisión “Más Roberto” (Telesistema, canal 11), tiene compromisos on KQ 94, y sirve como imagen de marcas y empresas locales.

“El tener que viajar todas las semanas a los Estados Unidos ya le resultaba muy cansón al Boli”, dijo un allegado a esta sección. El shoman colgó en sus redes sociales un vídeo sarcástico en el que dice que hay mucha gente feliz, y se escucha una canción de Vakeró (“Hoy se va a beber”). Ambos tuvieron un enfrentamiento mediático.

Valera decidió salir de su zona de confort e irse a experimentar en la radio de Nueva York.

El comunicador había dicho en septiembre pasado a LISTíN DIARIO que la experiencia había sido importante, pero al mismo tiempo la parte familiar era lo más doloroso y triste que haya experimentado.

También resaltó los momentos difíciles que había vivido tras los cambios que experimentaba su agenda, porque de lunes a viernes estaba en Nueva York y luego viaja a Santo Domingo por dos días para co-conducir “Más Roberto no era una tarea fácil.

“Nosotros nacemos sin nada, no tengo miedo de perderlo todo, si eso sucede estoy dispuesto a empezar de nuevo”, manifestó.