Celinés Toribio cuenta sus tres minutos con Angelina Jolie

3 minutos con #ANGELINAJOLIE Hablamos de CINE + REPUBLICA DOMINICANA + ZAPATOS Les cuento en pocas palabras lo que pasó y como TODO el tiempo conversamos ella y yo sin soltarnos las manos. Hoy en un evento privado para honrar las 5 películas extranjeras nominadas a los #goldenglobes me sentè a esperar que #angelinajolie hiciera su entrada. Y que creen? Entró Justo por donde yo estaba. No solo me saludó sino que los tacones de nuestros zapatos se quedaron atrapados entre los abiertos del piso de madera. NO PODÍAMOS MOVERNOS. ?????????? Yo: Mucho gusto ten cuidado que ya mi tacón izquierdo se me dañó. Angelina: Y a mi el derecho. Hubiéramos venido en tennis. (Risas) Yo: Te admiro, te respeto y te felicito por tu aporte como humanitaria actriz, productora y directora. Angelina: Gracias! De donde eres? Yo: República Dominicana Angelina: Que bien. Rodè ahí hace muchos años. Yo: Si, lo sé. Soy actriz y productora de 3 Peliculas y me motiva contar historias de mujeres en la pantalla grande. Admiro lo que has hecho con esta película. Angelina: Gracias ! Somos colegas ! “Ahí casi caigo al piso de escuchar eso! PLUP”. Su equipo la empieza a mover, desenterrándole el tacón y yo emocionada de conocerla, casi se me olvida pedir una foto para recordar ese momento. Ojo: yo estaba sola y seguía con el tacón enterrado en el piso de madera. Yo: Si no es mucha molestia podría tomarme una foto contigo ? Angelina: Por supuesto que si. Mucho gusto y no te rindas! Necesitamos más mujeres produciendo y contando nuestras historias. A las jóvenes y mujeres que me escriben: NO SE RINDAN! TODO es posible !!! Gracias #angelina @goldenglobes #hollywoodforeignpress #actress #producer #women #womenempowerment #film #tamoencine #dominicana #latina #blessed #agradecida #hollywood #angelinajolie #75goldenglobes THANKS SO MUCH ANGELINA FOR INSPIRING ME TO NEVER GIVE UP! ??

