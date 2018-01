Gelena Solano da trucos de belleza para explicar su diminuta cintura en una foto

Redacción Entretenimiento

La comunicadora dominicana Gelena Solano fue criticada por el supuesto uso de Photoshop en una fotografía que compartió este jueves mientras disfrutaba de sus vacaciones en Cancún, México.

Luego de las críticas, la colaboradora del programa de farándula "El Gordo y la Flaca" que se transmite por Univisión, realizó dos videos explicando sus técnicas para que en sus fotos luzca una cintura pequeña.

En el video la fashionista usa el mismo traje de baño con el que fue criticada y explica que esa fotografía no estaba editada y su cintura luce de esa forma porque hace una dieta en la que "no come arroz ni pan", tiene una medida de 22 pulgadas y realiza ejercicios.

La reportera en el video muestra de qué manera se colocó un cinturón debajo del traje de baño para que se le marcara más la cintura ya que se siente hinchada tras estar hospitalizada desde el 24 hasta el 26 de diciembre de 2017 por un virus estomacal.

Esto y amarrar su traje de baño en la parte de atrás son algunos de sus trucos de belleza.

Junto a la publicación escribió “¿Los videos se retocan? Aquí un videíto para ustedes mientras disfruto de estas bellas temperaturas en Cancún, México y riéndome de algunos comentarios mal intencionados”.

“Trucos de belleza para cuando te sientas hinchada o gorda para que luzcas delgada sin necesidad de photoshop. Yo me pongo una gomita del pelo en la parte trasera del bikini y tape transparente por los alrededores del bikini para que no se baje, luego paro la respiración, hago mi sesión de fotos y me quito la gomita inmediatamente para que no se me pare la circulación. Feliz tarde y cuídense besos”, afirma la comunicadora.