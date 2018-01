Comunicador en Nueva York: Elementos en pro y contra

Pachico Tejada

Santo Domingo

Hacer vida profesional en los medios de Nueva York siendo una figura del entretetinimento en Santo Domingo es algo que muchos han probado, pero no todos han logrado mantenerse. Ayer se supo que Bolívar Valera, “El Boli”, ya no formaría parte del programa radial “La Bodega de la Mañana”, que se transmite a través de la estación Amor 93.1 FM, de la mencionada ciudad de Estados Unidos.

Pese a que en la información que se ha manejado se habla de cancelación, lo cierto es que ha sido que el contrato de El Boli llegó a su fin y no hubo renovación. Lo de su salida del espacio venía valorándose desde agosto pasado, y desde septiembre hacía su parte desde Santo Domingo, evitando viajar a la ciudad de los rascacielos.

De hecho, en una entrevista concedida a Santiago Matías (Alofoke), expresaba que pese a que era su sueño, lo que quería era pasar más tiempo con su familia.

Y es que lo de mantenerse viajando a otro país todas las semanas no es para todo el mundo. Claro, Frederick Martínez “El Pachá” es la otra cara de esa moneda, y declara con or- gul l o que en seis años ha realiza- do 290 viajes. “Eso no lo aguanta nadie”, dice el conductor de “Pégate y gana con el Pachá”.

Un detalle que Martínez entiende es causa del fracaso de muchos de los comunicadores que buscan hacer vida en los medios norteamericanos, es que tienen la mente en República Dominicana y piensan que solo tienen que hablar de cosas que interesan a sus compatriotas del Alto Manhattan. “Le hablo al nicaragu¨ense, al costarrisense, al ecuatoriano, al mexicano, les hablo universal”, asegura Martínez, quien viaja semanalmente a Santo Domingo.

OTRO CASO

El caso de Raymond Pozo y Miguel Céspedes es otro que muestra lo difícil que es ser figura aquí y llevar programas en Nueva York. Los Reyes del humor estuvieron solo tres meses como figuras del programa radial "El vacilón de la mañana", que se transmite por La Mega 97.9 FM. Pese a que llegarían a un mayor y variado público, los humoristas dominicanos no pudieron mantenerse en ese espacio.

En medios

Otros dominicanos que laboran en medios de Nueva York son Max Pérez Jiménez, jefe de producción de Wado 1280 AM y narrador de los Mets de Nueva York; Alipio Coco Cabrera, el doctor Mejía Torres (ambos en Wado); Tony Sánchez “El tiburón”, en La Mega 97.9, Merijoel Durán en Univision 41, Rafael Pujols en Telemundo, entre otros que han logrado mantenerse en espacios de Nueva York.