¡Día de cine! Estos son los estrenos en las salas dominicanas

El gran showman

"The Greatest Showman", el musical que protagoniza Hugh Jackman, narra la vida de Phineas Taylor Barnum (1810-1891), un empresario circense estadounidense,fundador del "Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus" conocido como "el mayor espectáculo en la tierra". Dirigida por Michael Gracey, la película tiene tres nominaciones al Globo de Oro que se entrega este domingo 7.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" es otro de los estrenos con el que inicia la temporada de premios. Protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell, la cinta cuenta con seis nominaciones el Globo de Oro. Ya han pasado varios meses desde el asesinato de la hija de Mildred Hayes (McDormand) y aún no se sabe nada acerca de lo ocurrido. La mujer, de 50 años, decide declarar la guerra a la policía de su pueblo, Ebbing, Misuri, colocando tres carteles a la entrada del pueblo con mensajes muy controvertidos sobre el jefe de policía, William Willoughby (Woody Harrelson).

"El implacable"

"El implacable" (The Foreigner) es una película de acción que protagonzan Jackie Chan y Pierce Brosnan. Dirigida por Martin Cambell, narra la tragedia de Quan (Chan) el propietario de un restaurante londinense que pierde a su hija en un atentado terrorista de carácter político. Desesperado, acude con urgencia al viceministro irlandés Laiam Hennessy (Brosnan), que rápidamente se desmarca del suceso, a pesar de que tuvo relación con el IRA anteriormente.

"Insidious: La última llave"

"Insidious: La última llave" (Insidious: The Last Key) es la cuarta entrega de la serie de terror iniciada en 2010. La parapsicóloga Elise Rainier (Lin Shaye), capaz de ponerse en contacto con los muertos y luchar contra los espíritus demoniacos, se enfrenta esta vez a aterradoras apariciones que tienen lugar en Nuevo México, en la que fue su antigua casa familiar.