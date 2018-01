Película de RD a Festival Londres

Santo Domingo

La película dominicana “Patricia, el regreso del sueño” fue escogida para integrar la Selección Oficial de la edición número 11 del Festival Internacional de Cine de Londres, ascendiendo a cinco los Festivales Internacionales de Cine donde el filme de René Fortunato logra entrar en la Selección Oficial.

El primero fue el Festival Mundial de Cine de Montreal, Canadá (41th Montreal World Film Festival), uno de los 15 Festivales Internacionales de cine clase “A”, considerados entre los mejores del mundo. Luego le siguieron en el XXXII Festival del Cinema Latino Americano de Trieste y el IV Festival Mundial de Cine de Milán, ambos en Italia.

Dan Hickford, Coordinador General del London International Filmmaker Festival Of World Cinema, le dio la buena noticia a René Fortunato mediante una carta donde le comunica la decisión del Comité de Selección del Festival al tiempo de felicitarlo por la nominación lograda.

El festival de cine londinense se celebrará del 10 al 16 de febrero de 2018 y “Patricia, el regreso del sueño” (The Return from the Dream), protagonizada por Amauris Pérez y Stephany Liriano, tiene programado su estreno en Londres el domingo 11 de febrero a las 5: 55 P.M. en una de las salas de cine sedes del festival.

La empresa productora de la película, Ave Fénix Films, informó que adicional al festival en Londres, Patricia el regreso del sueño estará también en la programación oficial del 22 Festival de Cine Latinoamericano de Otawa, a celebrarse del 12 al 28 de abril de 2018 en la capital de Canadá. Organizado por el Canadian Films Institute, el organismo oficial del Estado Canadiense para asuntos de cine.

El pasado mes de noviembre la película de Fortunato tuvo una exhibición premier en la ciudad de Nueva York, en el teatro Symphony Space, ubicado en Broadway y la calle 95 en Manhattan. Con una masiva asistencia de público en una sala con capacidad para más de novecientas personas. También se hicieron exhibición premier de Patricia en el Teatro Nacional de Santo Domingo, en Santiago y en Higuey.

“Patricia, el regreso del sueño” tiene fotografía de Peyi Guzmán, música de Missael Mañón y cuenta con la participación en papeles importantes de Mario Núñez, Miguel Ángel Martínez, Gabi Desangles, Johnnie Mercedes, Augusto Feria, Geisha Montes de Oca, Víctor Pinales, Miguel Pérez Santana, Raimundo Ortiz y Alfonsina Bencosme, entre otros.

Los temas musicales originales de la película son interpretados por Félix D’ Oleo: “Patricia”; Ramón Orlando: “El Sueño” y El Poeta Callejero: “Dominican York”. La música original de la película fue interpretada por la orquesta La Camerata Washington Hights bajo la dirección del maestro Caonex Peguero.