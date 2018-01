Predicciones... Para el 2018

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

En el 2018 el merengue estará de luto. En este año fallecerán dos estrellas de la música dominicana, pronosticó Marilú Viera, quien también predice que nuevamente los dominicanos obtendrán reconocimientos internacionales, problemas legales para Julio Sabala y parabienes para otras figuras.

Alicia Ortega, según Viera, asumirá nuevos proyectos y casa televisora, mientras Jatnna Tavárez se verá tentada por “un proyecto diferente que pudiera ser radial o en una empresa creativa”.

A la joven Techy Fatule se le anticipa un año de oro, incluyendo contrato internacional.

El cantautor José Antonio Rodríguez recibirá un reconocimiento internacional por su labor. Lo mismo para el cantante Vicente García, quien “seguirá con su ola de reconocimientos” en el extranjero.

Lo mismo que Pavel Núñez, cantautor al que la visionaria prevé nuevos reconocimientos. Y, sobre todo, “habrá cambios en su vida sentimental”.

Adalgisa Pantaleón vuelve con más fuerzas al canto y la pantalla de cine. Reconocimientos para ella.

Buen año para René Brea, con nuevas producciones artísticas.

La diseñadora Giannina Azar seguirá con sus triunfos internacionales luego de un espectacular año.

Retiro de presentadora

En la pantalla chica, Viera advierte que una de las megadivas se retirará.

No obstante, en otros casos como el de Nuria Piera, la veterana comunicadora regresará “con una producción impreimpresionante” tras salir de CDN. Buen año para Patricia Pereyra y su nueva producción discográfica.

Los colores del año son marrón, negro, dorado y aqua.

El 2018 es el año del perro de tierra. “Es un año transformador. Nos impulsará a vivir y actuar a través de la verdad: como una imagen muy clara un año sin filtro, crudo y aterradoramente real. Todo lo que no se basa en la verdad se desmoronará”.

El periodismo dominicano perderá a una de sus pioneras figuraras, aseguró Viera.

En términos generales, se perfila un buen año para descubrimientos contra el cáncer. “La medicina natural seguirá cobrando más fuerza”, afirma.

Vicente García

Con tres premios de los Latin Grammy y un disco (titulado “A la mar”) que fue bien valorado, el dominicano Vicente García cerró el 2017 como su mejor año y es evidente que en el 2018 los pronósticos son positivos. La parapsicóloga Marilú Viera así también lo percibe. El artista, según ella, “seguirá con su ola de reconocimientos internacionales”.

Alicia Ortega

Es la cara distintiva de “Noticias SIN” y ahí se ha mantenido inalterable, con un liderazgo envidiable en el país. Su imagen en el noticiario y del programa especial “El informe con Alicia Ortega” así lo indican. El 2018 puede ser que tenga actividades adicionales en Color Visión, según Viera.

Jatnna

La productora de "Con Jatnna" (Color Visión) se ha mantenido tranquila con su programa dominical, pero en el 2018 su realidad podría cambiar.

Nuria Piera

La comunicadora Nuria Piera salió de la dirección de NCDN, canal 37, donde estuvo durante cinco años. Para el 2018, Marilú Viera le pronostica que regresará “con una producción impresionante” .

(+)

RELACIONES POLITICAS Y VIDA SOCIAL:

En ese afán de buscar la verdad nos volveremos obligados a mirar hacia el pasado: todo lo olvidado de filosofía, poesía y espiritualismo volverán a ser nuestro mapa de orientación.

Empezaremos a buscar y a respetar a nuestros ancestros y estaremos inclinados a recrear los valores familiares olvidados. Nos invitará a la realidad, a vivir la vida tal como es, donde volveremos a ser auténticos, libres de simulacros y ostentaciones sociales. Vivir sano, cuidar nuestro cuerpo, dejar de simular y aparentar lo que no somos ni tenemos.

El lema de este año será vivir desde el corazón. Teniendo en cuenta que el perro es humilde, leal, divertido e incondicional, también es rabioso al defender su territorio.

Así que tendremos un 2018 con provocaciones sociales y revueltas. El pueblo querrá tener su voz propia, creando divisiones y enfrentamientos.

Veremos muy marcadas tendencias extremistas: amigos o enemigos, todo o nada, izquierda o derecha. Solo creando un dialogo inteligente, con una franca y honesta conversación, creando nuevas estrategias, saludables y frescas podremos ver la paz.

Este año del perro marca el final de dictaduras y monarquías, sobre todo en Europa.

En la política tendríamos alianzas inesperadas. Amigos con enemigos juntos. Uniones muy sorprendes e ilógicas nos esperan ver.

ESTADOS UNIDOS: Trump seguirá en el poder. Vivirá rodeado de enemigos. Creando soluciones inesperadas y descabelladas. Siendo repudiadas y criticadas en su mayoría. Con el tema de la guerra, no se vería victorioso.

Habrá mucha tensión en Washington y en Canadá. Parecería como si no estuviesen de acuerdo en nada.

Una crisis con el petróleo crearía un desajuste en el dólar, con subidas y bajadas continuas. El dólar no se verá tan fuerte como moneda.

Entre el 4to y 6to mes, Trump enfrentaría una situación legal. Con el viento totalmente en su contra seguirá en el poder.

Vuelven las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Marcando una fría indiferencia.

Dos figuras claves de la política de Estados Unidos fallecerán. Uno de ellos pionero en la política. No es un buen año para Estados Unidos. Se descubrirán muchas mentiras que afectaran irremediablemente el poder de Trump.

El problema de Jerusalén traerá discordia y la paz no se verá. Podría volver a estar vigente el plan de la participación Palestina que terminó en la guerra del 1948, por la cual no se dio el plebiscito. Podría ser puesto de nuevo este plebiscito como un plan a llevar que no creará la paz.

Washington, Philadelphia, New York, Boston, California y Massachusetts estarían en alerta roja. Más atentados donde perderán la vida muchos inocentes o un Puente podría colapsar.

REPÚBLICA DOMINICANA: Los tres primeros meses situaciones muy tensas. Podrían crearse huelgas y marchas más extensas.

Surgirán nuevos diálogos y frescas estrategias que mantendrán la paz en todo el ano dominicano. Se encuentran tres nuevas figuras en el caso Odebrecht, antes de abril podrían volverse a crear arrestos y no domiciliarios.

El dólar tendrá una tendencia a subir de una manera muy marcada y definida, sobre todo para el mes de Junio. Esto creará un alza de precios en los combustibles.

Marzo, Mayo y Septiembre serán los meses más tensos. Abril y Diciembre los más difíciles.

Las instituciones financieras continuaran con las fusiones, haciendo estos que una o dos puedan salir del mercado para convertirse una en otra. La justicia dominicana continuará en tensión, al igual que la Junta Central Electoral. No habrá entre ellos un dialogo armonioso. Uno de los pioneros de la banca dominicana fallece.

El tema de la mujer y no violencia contra ella encontrará nuevas rutas de expansión. Tanto de la mano de la vicepresidenta como de la primera dama.

Vendrán grandes cambios en puestos gubernamentales que serán bien aceptados. Gente nueva y fresca podrían ocupar cargos importantes. El senado estará más activo que en el 2017, aprobando nuevas leyes, incluso una relacionada con el tema electoral.

En meteorología tendremos un clima variado con muchos frentes fríos. Incendios forestales e inundaciones serán una gran problemática para la agricultura. Dos sismos y una tormenta antes de Noviembre, creando nuevas inundaciones.

El país se mantendrá a salvo.

PUERTO RICO: La reconstrucción de Puerto Rico será muy lenta. Puerto Rico estará muy inactivo, a mitad de año, cambios con relación al futuro de Puerto Rico con Estados Unidos.

Un año lento y no positivo para la isla del encanto. Requerirá el apoyo de su gente, sobre todo en el extranjero y sus continuas ayudas. Con su lema, Puerto Rico somos todos y la unión hace la fuerza. En 3 años Puerto Rico poco a poco iniciara lentamente su periodo de recuperación.

EUROPA: Grandes cambios y transformaciones le esperan. Finalizaciones de cargos monárquicos. Disgustos y revueltas civiles, creando un mal momento para su economía.

España perderá mucho poder. Haciendo que la emigración de españoles hacia otros países sea inmensa.

MEXICO: Se mantendrá con una postura inflexible, no creando una respuesta favorable popular. Escándalos y descubrimientos terribles harán que sea un año negativo para el actual presidente. Su salud podría verse repentinamente afectada. Volcanes, inundaciones y temblores. México podría volver a vivir días difíciles, más la colaboración de su propia gente lo haría muy fácil de llevar.

CHILE: Mal año para la presidente de Chile, Michelle Bachelet. Traiciones de cercanos harán que su mandato no se vea transparente. Esto podría hasta llevarle a tener problemas de salud a ella. Se vislumbran cambios repentinos en su gobierno.

RUSIA: Una obtusa forma de ver los problemas, de manera arcaica e inflexible hará que el gobierno de Vladimir Putin empiece a perder credibilidad. Enfrentará muchas huelgas y un posible atentado mientras que las relaciones con Estados Unidos empiezan a deteriorarse enormemente.

COREA DEL NORTE: El conflicto de Corea del Norte y Estados Unidos empezará a vivir su peores momentos. Esto inicia desde el mes de febrero. El norcoreano Kim Jong-un no se ve con vida larga. Seguirá con sus demostraciones de ejercicios militares sin parar, llegando a pasar los límites establecidos.

VENEZUELA: Maduro pierde poder. Gran repudio social que harán que en el 7mo mes pueda crearse un cambio. Resurgir algo nuevo.

PERU: Pasaran un proceso de cambios en el mando del jefe del poder presidencial. Un proceso lento y devastador, se prevé también el final de Alberto Fujimori.

En resumen, el año 2018 nos ensenará a:

1. No tener gastos innecesarios

2. Colaborar en un bien común enfocándonos en la paz, a dialogar y no competir.

3. El rescate de los valores olvidados

4. Cambiar de manera drástica nuestra vida

5. Usar la verdad, rompiendo para siempre la hipocresía y el simulacro.

6. A vivir más desde la espiritualidad y no desde la riqueza.

7. A compartir.

8. A entender que la verdad siempre nos hará libre.